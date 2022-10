MorsØ FC slutter sikkert af

NYKØBING: Lørdag skulle MorsØ FC i aktion for sidste gang i denne sæson, da de hjemme tog imod Mønsted IF i Serie 2. Her viste morsingboerne høj klasse og vandt en sikker sejr på 3-0.

- Det var en god og kontrolleret indsats, hvor vi fik det afgjort i første halvleg, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

I første halvleg var MorsØ FC dominerende. Efter 18 minutter tog de føringen, da Anton Furbo driblede sig igennem og sparkede bolden i mål.

MorsØ FC havde styr på kampen, og med tre minutter til pause fordoblede de føringen. Malthe Børsting kom første på et indlæg, som han snittede, så bolden gik i mål.

Kort før pausen blev kampen reelt lukket. MorsØ FC spillede sig igennem, og bolde blev lagt af til Nicklas Krog, der udenfor feltet sparkede bolden i mål til 3-0.

Efter pausen kontrollerede MorsØ FC kampen.

- Jeg synes, at vi holdt dem fra fadet i anden halvleg, og sejren var aldrig i fare, siger Mickey Berg.

MorsØ FC kom til et par chancer efter pausen, men bolden kom ikke over stregen. Dermed blev den en sikker sejr på 3-0 til MorsØ FC.

Sejren betyder, at MorsØ FC slutter nummer tre a point med Koldby/Hørdum IF på andenpladsen.

- Alt i alt har det været en godkendt sæson. Vi har haft en del nye spillere og har haft svært ved at stille det samme hold to kampe i streg, så at slutte som nummer tre er vi godt tilfredse med, siger Mickey Berg.