MorsØ FC smed sejren til sidst

NYKØBING:Fredag aften var MorsØ FC igen i aktion i Serie 2, da de hjemme mødte Borbjerg Skave Fodbold. Her leverede MorsØ FC en god indsats, men et sent mål betød, at MorsØ FC kun fik et enkelt point.

- Vi spillede en skidt kamp sidst, så vi havde noget at revanchere. I dag spillede vi langt bedre, men vi er selvfølgelig skuffede over, at vi mister sejren til sidst, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Fra kampens start, var det MorsØ FC, som var mest boldbesiddende. De tillod ikke nogen chancer til gæsterne, men de manglede også det sidste for at bringe sig foran.

Derfor gik de til pause ved stillingen 0-0.

- I første halvleg var vi i kontrol, men vi manglede lige det sidste for at score, siger Mickey Berg.

Efter pausen fortsatte MorsØ FC med at være dominerende, hvor Borbjerg Skave Fodbold stod dybt i banen. Men efter 65 minut lykkedes det morsingboerne at få bolden i mål. Her blev bolden slået langt i højre side af banen, hvorfra den blev headet videre til Mickey Berg, som sparkede bolden i mål til 1-0.

Hjemmeholdet fortsatte med at dominere og havde også to gange yderlige bolden i mål. Dog blev bække mål underkendt først på grund af et frispark og dernæst en offside-kendelse.

Dermed lignede det længe en sikker MorsØ FC-sejr, men i dommerens tillægstid blev Borbjerg Skave Fodbold tildelt et frispark udenfor feltet. Bolden ramte en mand i muren, så den blev afrettet og gik i mål til resultatet 1-1.

- Det var en kamp, som vi kontrollede fuldstændigt, så det er meget bittert, at de får et mål til sidst, siger Mickey Berg.