MorsØ FC stjæler sejren fra Hanstholm IF i de døende sekunder

NYKØBING:Torsdag aften var spillerne fra MorsØ FC og Hanstholm IF igen i aktion i Serie 2, da de mødte hinanden i Nykøbing. Det var en kamp, hvor Hanstholm IF skabte flest chancer, men i sidste ende var det hjemmeholdet fra MorsØ FC, som kunne juble over en sejr.

- Det var ikke fortjent. Vi spillede en rigtig god kamp, så det er frustrerende ikke at få point med herfra, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

- Vi spillede en forfærdelig kamp, og vi havde meget svært ved at få gang i vores spil, siger Mickey Berg, som er spillende træner for MorsØ FC.

Fra kampens start var det et meget lige opgør. De to hold så hinanden an, og ingen af dem blev for alvor farlige.

Efter 10 minutter bragte MorsØ FC sig foran. De fik et frispark ved baglinjen udenfor feltet, hvorfra bolden blev slået fladt, og så kunne Daniel Frøslev Søndergaard prikke bolden i mål.

Hanstholm IF var efterfølgende ved at komme et par fine muligheder, men blev forhindret af offside-kendelser.

Derfor gik MorsØ FC til pause foran 1-0.

- I anden halvleg spillede vi forrygende, og vi kørte dem baglæns. Vi havde ro på bolden, flyttede den godt rundt og skabte de chancer, der skulle til for at score, siger Per Kristiansen.

Hanstholm IF pressede på i anden halvleg og kom til flere gode chancer, men den sidste skarphed manglede.

Med seks minutter igen kom den forløsende udligning for Hanstholm IF. Her kom Andreas Linde Kristiansen først på et indlæg fra højre side, og med indersiden udlignede han til 1-1.

Dermed lignede det en pointdeling, men i de døende minutter af tillægstiden blev Jacob Kühn fra MorsØ FC spillet fri i dybden. Den chance udnyttede han og sikrede dermed hjemmeholdet alle tre point.

- Det var en meget vigtig sejr for os, og vi lægger lidt afstand til bunden, siger Mickey Berg og fortsætter:

- I de næste kampe skal vi være bedre til at holde på bolden og ramme hinanden i opspillet.

Sejren betyder, at MorsØ FC ligger nummer to i Serie 2 med ni point efter fem kampe.

For Hanstholm IF betyder torsdagens resultat, at de ligger næstsidst med fire point efter seks kampe.

- Vi skal lære at score på vores chancer, og så skal pointene nok komme, siger Per Kristiansen.