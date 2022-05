MorsØ FC taber topopgør: - Vi havde fortjent point

NYKØBING:Lørdag eftermiddag var der topopgør i Serie 2, da MorsØ FC tog imod Lemvig GF. Her leverede MorsØ FC en god indsats, men måtte alligevel se besejret 0-2 af rækkens tophold.

- Det er den bedste kamp, vi har spillet i denne sæson, og vi havde fortjent point, men vi manglede de sidste marginaler, siger Mickey Berg, som er spillende træner for MorsØ FC.

I første halvleg var det MorsØ FC, som satte sig på kampen og kom til flere gode muligheder. Men det var gæsterne, som tog føringen, da bolden havnede i MorsØ FC's mål efter et hjørnespark.

Efterfølgende spillede MorsØ FC sig til flere gode chancer, og de manglede ikke meget for at udligne. Men der blev ikke scoret yderligere i første halvleg, og de to hold gik til pause ved stillingen 0-1.

- Jeg synes, at det er vanvittigt, at vi var bagud ved pausen, fordi vi burde have været foran med de chancer, vi havde. Vi kombinerede godt, kom tit over siderne, men bolden ville ikke ind, siger Mickey Berg.

I anden halvleg kunne MorsØ FC ikke fortsætte de gode takter, og kampen blev mere jævnbyrdig. MorsØ FC kom ikke til nær så mange chancer, og efter 64 minutter slog gæsterne til igen. Her blev en angriber fra Lemvig GF spillet fri i dybden og fordoblede gæsternes føring.

- Vi havde et par chancer for at komme tilbage, men vi havde ikke samme flow i anden halvleg, siger Mickey Berg.

MorsØ FC forsøgte at satse offensivt til sidst, men bolden kom ikke over stregen. Derfor endte det med et nederlag på 0-2.

Resultatet betyder, at Lemvig GF har trukket fra i toppen af Serie 2, hvor de har syv point ned til MorsØ FC på andenpladsen.

- I store perioder var vi det bedste hold på banen i dag, så det er ærgerligt, at vi står her uden point, siger Mickey Berg.