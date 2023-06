Morsø FC tog sejr i Vinderup

VINDERUP:Morsø FC fik lørdag en vigtig sejr, da morsingboerne på udebane vandt 2-1 mod Vinderup i serie 2. Med sejren kravler Morsø FC op på en foreløbig 3. plads i rækken.

- Det var en rigtig vigtig sejr. Det var dog ikke vores bedste kamp, og i perioder blev vi lokket alt for langt frem på banen, og vi boksede lidt med at holde disciplinen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Morsø FC fik en sand drømmestart på opgøret for allerede efter et minut kom morsingboerne foran. Med en aflevering på tværs fra baglinjen fandt Nicklas Krog Morten Ahle, der nemt kunne bringe Morsø FC foran. Trods den tidlige føring, så fandt Morsø FC aldrig for alvor momentum efterfølgende, og Vinderup var mest på bolden efter føringsmålet. Trods overtag i boldbesiddelse så kom Vinderup ikke frem til de store chancer. I det 25. minut fik Morsø FC så bragt sig foran med to mål. Efter et godt opspil med god tålmodighed fandt Mikkel Agger Nicklas Krog, og så stod det 2-0 til Morsø FC, hvilket også var stillingen til pause.

I det 55. minut fik Morsø FC forbedret deres arbejdsbetingelser markant, da en Vinderup-spiller fik marchordre, efter at han fik to gule kort. Selvom de var en mand i overtal, så fik Morsø FC ikke spillet til at fungere. Ivrigheden efter at få scoret det tredje mål var for stor hos udeholdet, og derfor blev de i for mange situationer lokket for langt frem på banen, hvilket gav Vinderup chancer på omstillinger. Hjemmeholdets chancer udmøntede sig dog ikke i scoringer, men to minutter inde i overtiden fik hjemmeholdet udlignet. Det var dog for sent for hjemmeholdet, og Morsø FC vandt kampen med 2-1.

- Efter at vi kom i overtal glemte vi desværre lidt at tænke og holde disciplinen, men sejren var trods alt det vigtigste, siger Brian Rettig.