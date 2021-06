MorsØ FC udnyttede vinden og sender Thisted FC mod nedrykning

NYKØBING:På en vindblæst bane i Nykøbing stødte MorsØ FC og Thisted FC lørdag eftermiddag sammen i Serie 2. Og netop vinden fik en afgørende rolle for kampens resultat.

I første halvleg var det gæsterne fra Thisted FC, som havde medvind, og det var dem, som kreerede flest chancer. Men de fik ikke bolden over stregen, og ved pausen stod der stadig 0-0.

- Det var en kamp med to forskellige halvleg, hvor vi var bedst i første, men vi formåede ikke at udnytte chancerne, siger Jacob Kjær, der er spillende træner for Thisted FC.

- Vi var i modvind i første halvleg, og det gjorde det svært for os at spille. Så for os handlede det om at komme til pause med 0-0, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Efter pausen ændrede kampen karakter, og MorsØ FC fik fordel af vinden. Og efter 60 minutter blev Mickey Berg spillet fri i feltet, og han lagde bolden i nettet til 1-0.

Den føring blev fordoblet efter 60 minutter, da Rasmus Nygaard Nielsen sparkede et frispark direkte i mål. Thisted FC havde svært ved at skabe chancer i modvind, og efter 82 minutter lukkede Rasmus Majgaard kampen med sin scoring til 3-0. Den kom efter en duel i feltet, hvor han headede bolden i mål.

- Det var ikke en kamp med mange chancer, men vi udnyttede dem vi fik, og vi er glade for de tre point, og at vi holder nullet, siger Mickey Berg.

Resultatet betyder, at Thisted FC kun kan komme a point med Nordvestmors BK og Hanstholm IF, som ligger over nedrykningsstregen. Men fordi Thisted FC tidligere har meldt afbud til en kamp, kan de ikke gå forbi, og derfor skal de spille Serie 3 næste sæson.

- Vi havde håbet på, at vi kunne få et point i dag, så der var spænding i den sidste kamp. Så vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke udnyttede vores chancer bedre i første halvleg, siger Jacob Kjær.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Thisted FC

Resultat: 3-0

Pausestilling: 0-0

Mål: 1-0 Mickey Berg (60), 2-0 Rasmus Nygaard Nielsen (75) 3-0 Rasmus Majgaard (82)