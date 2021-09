MorsØ FC vinder igen: To vidt forskellige halvlege

NYKØBING:MorsØ FC kæmper fortsat med i den sjove ende i Serie 2, og fredag aften fik morsingboerne endnu en sejr. Det gjorde de hjemme i Nykøbing, da Struer Humlum blev besejret 2-1.

- Det var en kamp med to vidt forskellige halvlege. I første halvleg sad vi på det, men i anden halvleg blev vi lullet i søvn, og så de slog til, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

I første halvleg var MorsØ FC i kontrol og pressede højt på banen. De tillod ikke Struer Humlum Fodbold de store chancer og kom selv frem til flere gode situationer.

Efter 25 minutter fik MorsØ FC hul på bylden og scorede til 1-0. Scoringen kom, da Mickey Berg sparkede et frispark direkte i mål.

Herefter fortsatte MorsØ FC med at dominere, og knap 10 minutter seneren slog Mickey Berg til igen. Her blev Kristian Falk Pedersen spillet fri i højre side, og han lagde bolden skråt tilbage i feltet til Mickey Berg, som sparkede bolden i mål.

- Vi var meget på bolden i første halvleg og pressede dem i bund. Og vi havde også chancerne til at score til 3-0 og lukke kampen, siger Mickey Berg.

Men den gode takter fortsatte ikke efter pausen for hjemmeholdet. MorsØ FC var stadig meget på bolden, men kom ikke frem til ligeså mange chancer.

- I anden halvleg begyndte vi at spille for langsomt, sløsede for meget og skabte ikke nok fremad banen, siger Mickey Berg.

Selvom MorsØ FC i anden halvleg ikke spillede i samme tempo som i første halvleg, så holdt de alligevel Struer Humlum Fodbold fra de store chancer. Men med cirka et kvarter tilbage bragte gæsterne spænding tilbage i opgøret. Her kom en spiller fra Struer Humlum Fodbold fri i højre side og scorede fladt i det korte hjørne.

- Det blev unødvendigt spændende til sidst, men det er selvfølgelig dejligt, at vi ikke tillod mere imod os og fik kørt sejren hjem, siger Mickey Berg.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Struer Humlum Fodbold

Resultat: 2-1

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Mickey Berg (25), 2-0 Mickey Berg (36), og 2-1 (74)