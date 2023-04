Morsø FC viste god moral i omskiftelig kamp

NYKØBING:I sidste uge spillede Morsø FC en skuffende kamp mod Holstebro, der endte 1-1. Torsdag skulle morsingboerne så forsøge at få en succesoplevelse, da de på hjemmebane mødte Mejrup i serie 2. I en omskiftelig og målrig kamp fik Morsø FC et point efter et resultat på 3-3.

- Det var en omskiftelig fodboldkamp, men jeg synes, at vi fik vist, at vi godt kan spille fodbold, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Hjemmeholdet kom skidt fra start i kampen, selvom Morsø FC var mest spilstyrende. I det 10. minut kom Morsø FC bagud med 0-1, da Mejrup fik scoret efter en omstilling. I det 20. minut fik Mejrup fordoblet deres føring, da udeholdet fik scoret deres andet mål efter en dødbold. Bagud med 0-2 fik Morsø FC hanket op i sig selv og fik vist god moral ved igen at tage kontrollen i kampen. I det 40. minut fik Morsø FC så reduceret, da Mikkel Agger fik scoret efter lidt klumpspil i feltet. Kort før pause fik hjemmeholdet gjort det til 2-2, da Kristian Gundelund på fornem vis sparkede en bold i mål fra en position lidt uden for feltet og fik udlignet til pausestillingen 2-2.

I anden halvleg tog hjemmeholdet for alvor hånd om kampen, og i store dele af anden halvleg var hjemmeholdet mest spilstyrende. Morsø FC kom også frem til flere chancer, men hjemmeholdet manglede den sidste skarphed. Trods spilovertag kom Morsø FC igen bagud i det 83. minut, da en Mejrup-spiller sparkede et frispark i mål. Kort før slutfløjt fik hjemmeholdet så reddet et point hjem. I det 88. minut fik hjemmeholdet tildelt efter straffespark efter hånd på bolden. Det straffespark tog Rasmus Goul sig sikkert af, og han gjorde det til kampens slutresultat på 3-3.

- Spillerne fik vist god moral, og så holdte vi os til planen hele vejen igennem. Vi skabte masser af chancer, men vi manglede lige lidt skarphed, siger Brian Rettig.

Med torsdagens resultat placerer Morsø FC sig på en foreløbig 3. plads i rækken med fem point for tre kampe. Den placering er Brian Rettig nogenlunde tilfreds med, selvom han mener, at spillet har været til mere.

- Vi har lidt følelsen af, at vi burde have haft 9 point, men vi har manglet lidt skarphed, siger Brian Rettig.

Morsø FC spiller deres næste kamp, når de på udebane møder Klitmøller