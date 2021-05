Morsø Festival ser tiden an: - Hvis ikke, vi kan afvikle, så kan ingen

OUTRUP:Tirsdag morgen er de fleste i festivaldanmark stået op til grå himmel i mere end én forstand. Folketingets vedtagelse af en ny genåbningsplan indeholder nemlig flere aspekter, der kan gøre det vanskeligt at afvikle de større festivaler.

Men hos den lille Morsø Festival i Outrup på Mors holder de endnu fast i håbet om en festival i sensommeren, fortæller Johnny Markussen fra arrangørgruppen.

- Nu skal vi lige lande på benene og finde ud af, om det kan lade sig gøre. Vi har en størrelse, hvor det måske godt kan lade sig gøre at afvikle festivalen, men spørgsmålet er så, om kunstnerne i det hele taget vil ud og spille. Vil de lave det helt store festival-setup, bare for at komme ud og spille to koncerter? Det er vi ved at undersøge nu, siger Johnny Markussen.

Han vurderer, at hvis kunstnerne er klar, så kan man i princippet afvikle festivalen, men der er stadig lidt forbehold i forhold til inddelingen af publikum. Eftersom Morsø Festival er planlagt til 21. august, må man til den tid have maksimalt 5.000 gæster, der skal være inddelt i sektioner af 500.

- Hvis vi skal have sektioner med 500 i hver, hvor gæsterne må bevæge sig rundt mellem sektionerne, så ser jeg det som en mulighed, at vi kan afvikle, siger han.

Lige nu er der en del ubesvarede spørgsmål, ikke mindst i forbindelse med kontrakter med musikere.

- Vi ved ikke ret meget mere lige nu. Det er svært at vurdere. Blækket er knap nok tørt på denne her aftale, og der er lang tid til uge 33, så der er mange ubekendte, siger Johnny Markussen.

Hvis festivalen gennemføres, vil salget af biletter åbne i uge 20, men udelukkende online. Det giver nemlig mulighed for hurtig refusion af billetten, hvis nu noget skulle komme i vejen for afviklingen.

- Vi ligger som en af de aller sidste. Hvis ikke, vi kan afvikle, er der ingen, der kan afvikle. Og sætter vi 1500 biletter til salg, så vil de være væk med det samme. Men det skal også fungere for os, og nu er vi i gang med at samle trådene, men indtil videre har vi den positive hat på, siger Johnny Markussen.