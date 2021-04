Morsø i top med corona-smitte

THY-MORS:Efter en længere periode med forholdsvis få tilfælde er Morsø Kommune igen røget til tops i den daglige opgørelse over coronasmitte i landets kommuner.

Med 21 nye smittede de seneste syv dage er incidenstallet for Mors (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) tirsdag steget fra 94,0 til 103,9, og for anden dag i træk er Morsø dermed den kommune i Nordjylland med forholdsvis flest coronatilfælde.

Faktisk er Morsø Kommune tirsdag nummer to i Vestdanmark. Kun Randers har vest for Storebælt flere smittede.

Geografisk er smitten fordelt over hele øen. Selv om mange tilfældene er blevet opdaget i påsken, så kan man på grund af inkubationstiden næppe give påskegæster på øen skylden for stigningen, påpeger Rasmus Andreasen, kommunikationskonsulent i Morsø Kommune.

- Det er isolerede tilfælde, og det er ikke sådan, at vi har smitteudbrud på plejehjem eller i skoler. Men det er noget, vi holder øje med, siger han - som opfordrer morsingboerne til fortsat at huske at spritte af og holde afstand.

Også i Thisted Kommune er der fundet flere smittede. Med 19 nye tilfælde de seneste syv dage er incidenstallet her oppe på 43,8 - mod 36,9 dagen før.