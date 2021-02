Morsø i top tre over kommuner med størst fald i huspriserne siden 2010

THY-MORS:De fleste af landets husejere har tjent penge på deres ejendom i det seneste årti.

Men på Mors er huspriserne faldet næsten 16 procent siden 2010. Det svarer til, at boligejerne hver dag har tabt 40 kroner for hver million kroner, de købte hus for i 2010.

Morsø indtager dermed en tredjeplads på listen over de kommuner, hvor priserne er faldet mest - kun overgået af Tønder og Lolland. Det fremgår af en analyse, som Spar Nord har lavet på baggrund af tal fra Finans Danmark.

På landsplan er husene i gennemsnit steget 20 procent i værdi, svarende til en daglig fortjeneste på 51 kroner - stadig for hver million kroner i 2010.

Men i cirka en fjerdedel af de 98 kommuner er priserne faldet. I Nordjylland er det også tilfældet i Mariagerfjord Kommune.

Plus 6,5 procent i Thy

Thyboernes huse er derimod blevet mere værd. Den gennemsnitlige stigning er på 6,5 procent - svarende til 17 kroner om dagen for millionvillaen købt i 2010.

Det er dog en bagatel i forhold til, hvad husejerne i hovedstaden har oplevet. Københavns Kommune ligger i top med en gennemsnitlig daglig fortjeneste på 163 kroner.

Med et plus på 26 procent er Rebild den nordjyske kommune, som har oplevet den største stigning.

Analysen er lavet på baggrund af tal fra 1.-3. kvartal i 2010, sammenlignet med de samme kvartaler i 2020.

På grund af for få hushandler er bl. a. Læsø Kommune ikke med i analysen.