Morsø Kommune efterlyser ekstra hænder til coronaberedskabet

MORS:Morsø Kommune efterlyser nu ekstra hænder til et corona-beredskab, især sygeplejersker og -elever, social- og sundhedsassistent er og -hjælpere samt -elever, pædagogiske assistenter og socialpædagoger, medicinstuderende, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen fredag eftermiddag 27. marts.

- I lyset af, at coronasmitten fortsat breder sig hastigt, kan vi komme i den situation, at vi har brug for flere sundhedsfaglige kompetencer og hænder. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man tilmelder sig vores jobbank, hvis man tidligere har arbejdet i sundhedsvæsenet, siger Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.

Man tilmelder sig jobbanken via Morsø Kommunes hjemmeside: mors.dk, og lønnen følger de gældende overenskomster, fremgår det.

- Der er styr på den nuværende situation, siger direktøren, så jobbanken skal ses som en ekstra personalebuffer, hvis covid-19-virussen, også kendt som corona, for alvor får fat, og kommunen bliver yderligere presset på personalefronten:

- Vores medarbejdere gør en stor indsats, og borgerne kan være helt trygge ved, at vi nok skal løse vores opgaver. Vi kan dog ikke udelukke, at der i kommende periode kan komme et øget pres, og det vil vi også gerne være rustet til at kunne håndtere, siger Henrik René Christensen.

Han oplyser, at man arbejder på flere fronter for at sikre, at der er personale nok til modstå udviklingen. I den forbindelse arbejdes der også på en intern jobbank, hvor medarbejdere, som har de rette kompetencer - men til daglig arbejder i andre funktioner - kan hjælpe til.

Derudover er de forskellige plejecentre og bosteder godt i gang med at danne sig et overblik over de vikarer og resurser, som de normalt trækker på, når der er behov for flere hænder. Så har man allerede tilmeldt sig direkte hos et plejecenter eller bosted, behøver man ikke tilmelde sig kommunens liste:

- Vi kontakter alle direkte, hvis vi får behov for den enkeltes kompetencer. Lige nu vil blot sikre os, at vi når så bredt ud som muligt. Så går man derude og har tid, kompetencer og mulighed for at hjælpe til, håber vi, at man vil tilmelde sig, lyder det fra Henrik René Christensen.

Det store indsats, der allerede ydes, og det lokale samfundssind er noget, kommunens øverste ledelse lægger mærke til, fremgår det af pressemeddelelsen:

- Vi oplever allerede, at vores medarbejdere, og tidligere medarbejdere i stor stil melder ind med deres arbejdskraft og viden til hele organisationen. Også en del borgere kontakter os for at hjælpe, og vi er meget taknemlige for det samfundssind, vi oplever alle steder fra, siger kommunaldirektør Rikke Würtz og fortsætter:

- Derfor er jeg også fortrøstningsfuld ved, at vi nok skal komme sikkert igennem denne krise. Især hvis alle bakker op. Så jeg håber, at mange med de rette forudsætninger, melder sig til denne jobbank.