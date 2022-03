Morsø Kommune er klar til at tage imod ukrainske flygtninge

MORS:Ruslands invasion af Ukraine vil formentlig betyde, at en del ukrainske flygtninge har behov for ophold på Mors, forventer Morsø Kommune. Kommunen har derfor henvendt sig til en række lokale aktører for at sikre indkvarteringsmuligheder.

Indtil videre er der sikret mulighed for at indkvartere ca. 200 flygtninge, hvilket er meldt ind til Udlændingestyrelsen, som har anmodet, om at kommunen undersøger de lokale muligheder.

- Det er en forfærdelig situation, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at ukrainerne føler sig velkomne på Mors. Vi har i forvejen en del ukrainere, som arbejder og er fuldt integreret på øen. Derfor er det også endnu mere hjerteskærende, når vi hører deres familier være ramt af krigens rædsler, udtaler borgmester Hans Ejner Bertelsen i en pressemeddelelse fra kommunen.

Udover at sikre de fysiske indkvarteringsmuligheder og forberede beredskabsplaner, er der i samarbejde med Handelsstandsforeningen aftalt, at vise sympati med Ukraine ved blandt andet oplyse Det gamle Rådhus og træerne ved Klosterbugten i de ukrainske farver. Ligesom man også vil kunne se støtte på de lokale infotavler ved indfaldsvejene.

- Vi ved godt, at det ikke stopper krigen, men det kan være med til at vise vores sympati med Ukraine og fastholde det i vores alles bevidsthed, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Det er Udlændingestyrelsen, som er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere og migranter. De indgår i den forbindelse samarbejde med nogle indkvarteringsoperatører, som har dialogen med de lokale aktører.

På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, hvor stort behovet vil være for indkvartering.