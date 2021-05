Morsø Kommune får ny bank

MORS:Fra 1. juni skifter Morsø Kommune bank, og således er det fremover Jyske Bank, der tager sig af kommunens bankforretninger.

Det oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at Jyske Bank ser frem til og er begejstret for det nye samarbejde.

- Morsø Kommune er med 1700 ansatte øens største arbejdsplads og varetager vigtige og komplekse samfundsopgaver med et budget på cirka. 1,4 mia. kr. Det stiller krav til effektive og digitale processer - det gælder også på bankområdet, som vi ser frem til at understøtte med gode løsninger, siger afdelingsdirektør Esben Færch Lange i pressemeddelelsen.

- Jyske Bank, Viborg Mors-Thy er for nylig blevet specialiseret erhvervsafdeling for netop kommuner og regioner. Derfor er det også med ydmyghed og stor glæde, at vi nu skal servicere Morsø Kommune, hvor vi jo har været etableret siden 1977 og har 30 engagerede medarbejdere, udtaler Esben Færch Lange desuden.

Morsø Kommune har været i udbud med kommunens daglige bankforretninger og fik tilbud fra i alt to tilbudsgivere.

Der var i udbuddet stillet de sædvanlige krav til service, omkostninger og renteniveau med videre, og Jyske Banks tilbud var på alle parametre det mest fordelagtige tilbud for kommunens økonomi, lyder det i pressemeddelelsen.

Økonomiudvalget har derfor tiltrådt, at kommunens bankforretninger tildeles Jyske Bank for den kommende periode.

Morsø Kommune oplyser, at udbudsperioden løber fra 1. juni 2021 til 31. maj 2025. Der vil være mulighed for at forlænge aftalen med op til to gange et år.