Morsø Kommune skifter til elbiler

MORS:Morsø Kommune sætter nu turbo på udskiftningen af vognparken til elbiler.

En mulighed har åbnet sig for, at Morsø Kommune kan begynde udskiftningen af cirka 75 af hjemmeplejens biler til elbiler. Skiftet til elbiler er en del af budgetaftalen, og målet er at alle kommunes køretøjer går over til el for at gavne klimaet og styrke den grønne omstilling.

Energistyrelsen har givet Morsø Kommune tilladelse til at bruge noget af overskuddet fra kommunens vindmølleselskab til grøn omstilling af kommunens køretøjer.

Investeringen er på cirka 12,6 millioner kroner, og det er forventningen, at det rækker til 75 biler og 75 ladestandere. På sigt er det målet at hele Morsø Kommunes vognpark udskiftes til elbiler, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I 2013 etablerede Morsø Kommune firmaet Morsø Wind A/, som via vindmøller leverer strøm til mange huse på Mors - og også et pænt overskud årligt. Det er netop en del af de opsparede millioner, som nu kan komme ud og arbejde videre for at gøre kommunen endnu mere klimavenlig. Den mulighed glæder borgmester Hans Ejner Bertelsen.

- Morsø Wind A/S ønsker sammen med Morsø Kommune at gå forrest og bidrage til den grønne omstilling lokalt på Mors. Kommunens skifte til elbiler kan også være med til at inspirere lokale borgere til at gøre det samme og vælge en elbil og derved fremme den grønne dagsorden i endnu større udstrækning, udtaler Hans Ejner Bertelsen i pressemeddelelsen.

I den godkendte ansøgning til Energistyrelsen har Morsø Kommune anmodet om at oprette en ny virksomhed og tilknytte den til Morsø Wind A/S. Den nye virksomhed skal stå for indkøb og drift af cirka 75 biler i første omgang samt etablering af et tilsvarende antal ladestandere.

Sideløbende med at der investeres i elbiler, arbejdes der på en samlet plan for udbredelse af offentlige ladestandere i hele kommunen.

- Det her giver os mulighed for at tage et stort skridt i kommunens grønne omstilling og gøre noget for klimaet. Det giver god mening at bruge noget af overskuddet fra vindmøller og investere det i at gøre vores vognpark grønnere. Vi vil gerne på længere sigt udskifte alle kommunens køretøjer til elbiler, men nu starter vi med hjemmeplejen, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Udskiftning af Morsø Kommunes biler i hjemmeplejen til elbiler vil give en markant besparelse i udledningen af CO². Kommunens udregninger viser en samlet besparelse på 245.250 kilo CO², når de nuværende 75 fossilbiler er udskiftet.

Til sammenligning viste en rapport fra Energistyrelsen fra sidste år (Den globale afrapportering fra 2021), at hver dansker årligt udleder 11.000 kg CO².