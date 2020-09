Morsø Kommune vil have hygge på havnen

NYKØBING:En isvaffel, et fiskefrikadelle, en pose brændte mandler eller måske bare en kop kaffe. Nu bliver det formentlig snart muligt at handle i boder langs Nykøbings havnepromenade.

Efter at kommunen i sommer modtog en ansøgning om en stadeplads til salg af fødevarer på havnen, har forvaltningen udarbejdet et forslag til regler for den slags næringsliv. Forleden blev rammerne godkendt af kommunens udvalg for teknik og miljø.

- Vi har en bynær havn, hvor der kommer masser af turister, når solen skinner. Men vi mangler steder, hvor folk kan købe noget. Derfor siger vi ja til at udleje en række små stadepladser, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF)

3 I denne sommer har indehaveren af Café Christian IX haft en isbod på Havnen mellem kajkanten og højvandsdiget. Nu åbnes der op for flere boder. Foto: Bo Lehm Foto: Bo Lehm

Plads til syv boder

Der åbnes op for leje af syv pladser, afstemt efter den forventede efterspørgsel. Tre ligger langs den nordvendte og to langs den vestvendte kaj i nordhavnsbassinet, hvor der ikke længere losses og lastes gods, men stadig oplægges skibe og både. En plads er udpeget ved den nye fjordsti ved Holmen, mens den sidste placeres tæt på åudløbet på Mågevej.

- Der er udgifter til at have stadepladser i brug, blandt andet til håndtering af affald og vedligeholdelse af toiletter. Derfor har vi vedtaget at opkræve 120 kroner per døgn for en plads, svarende til taksten for gæstesejlere i Sillerslev Havn. Størrelsen af stadepladerne er den samme, som vi opererer med i gågaderegulativet, siger Meiner Nørgaard.