Morsø Kommune vil hjælpe arrangører af corona-aflyste events

MORS:For at hjælpe sine samarbejdspartnere, og måske skabe en smule ro i en svær tid, har Morsø Kommune valgt, at man fortsat vil bakke op arrangørerne, hvis det skulle komme til aflysning eller udskydelse på grund af coronakrisen.

På den lille ø er der mange mennesker, der bruger en masse tid og kræfter på at skabe arrangementer og events til glæde for øens beboere og en masse gæster udefra.

Morsø Kommune bakker normalt op om mange af disse begivenheder, men i år er intet, som det plejer. Coronakrisen har allerede skabt et hav af aflysninger og der kan være udsigt til endnu flere. Det skaber naturligt nok også stor uro hos de lokale arrangører, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Derfor vil borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) gerne sende et budskab om opbakning til alle dem, som kommunen har givet tilsagn om økonomisk støtte i en samarbejdsaftale.

- Kommunens motto er, at sammen er vi bedst. Vi står også sammen, når det er rigtig svært. De arrangører, som vi har sagt ja til at samarbejde med, skal ikke have trukket tæppet væk under sig, hvis de skulle blive nødt til at aflyse. De er utroligt vigtige for, at vi er attraktive som bosted og turistdestination og har en masse forskelligt at byde på, og det skal vi forsat være, når der kommer mere ro på situationen, understreger Hans Ejner Bertelsen og tilføjer:

- Vi holder hånden under dem, så de lettere klarer sig igennem krisen. Vi vil indgå i en dialog med hver enkelt af vores samarbejdspartnere om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem indenfor de rammer vi har. Kort sagt så er vores engagement i mange af disse tiltag langsigtet og forpligtigende, og det er i alles interesse, at vi hjælper hinanden igennem denne svære tid, siger borgmesteren.

Med dette budskab håber kommunen, at der kan komme lidt ro og håb hos pressede arrangører. Det vides af naturlige grunde ikke endnu, hvor længe coronakrisen vil blive ved med at betyde aflysninger, men Morsø Kommune forbereder sig til at tage en dialog med de enkelte arrangører, hvis det bliver aktuelt.

Forhåbentligt kan nogle af de aflyste arrangementer blive afholdt på et senere tidspunkt, og hvis kommunen har givet tilsagn om støtte til et arrangement eller event, så gælder det også ved afholdelse på et senere tidspunkt, hedder det i pressemeddelelsen.

NORDJYSKE har talt med Hans Ejner Bertelsen, der bekræfter, at det kan betyde, at Morsø Kommune kommer til at give økonomisk tilskud til en begivenhed, som aldrig bliver til noget.

- Vi har en perlerække af arrangementer, hvor vi har lovet arrangørerne at give et bidrag. Vi vil ikke trække tæppet væk under nogen i den her situation. Vi vil ikke jagte nogen og kræve penge tilbage, fordi vi ikke har fået den markedsføring som kommune, som vi havde forventet, siger han.