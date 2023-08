Morsø scorer højst, når det gælder genoptræning

- Vi skylder at fortælle, at 231 borgere, som har været visiteret til genoptræning på Sundhedscenter Limfjorden, i en brugertilfredshedsundersøgelse har givet en karakter, som gør, Mors ligger nummer et på landsplan.

Det siger en stolt Henning Sørensen (V), formand for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune. Det er ikke så tit, der gennemføres spørgeundersøgelser af tilfredsheden blandt brugerne, så den kan sammenlignes i de 98 kommuner. Henning Sørensen kan ikke huske, hvornår det sidst er sket, men han noterer, at i den landsrapport, Danmarks Statistik udførte i maj i år, scorer Morsø højst, når man ser bort fra nogle små ø-kommuner, hvor det statistiske grundlag har været spinkelt.

Det fremgår af rapporten, at halvdelen af de adspurgte, der har svaret, har været meget tilfredse med den genoptræning, de har været igennem. 38 procent har været tilfredse, og 7 procent hverken tilfredse eller det modsatte. 4 procent har været utilfredse, og kun en enkelt procent meget utilfredse. Og det har tilsammen gjort Morsø til den kommune, hvor tilfredsheden er størst.

- Tilfredsheden omfatter både den måde, genoptræningen har foregået på, og det, som borgerne oplever, at de har fået ud af træningen. Og den omfatter også personkontakten, altså den måde, borgeren bliver taget imod på. Det kan man ikke andet end være rigtigt glad for, siger udvalgsformanden.

Henning Sørensen skynder sig at videregive roserne til medarbejderne på Sundhedscenter Limfjorden i de tidligere sygehusbygninger i Nykøbing Nord.

- En ting er, at vi skal overholde lovgivningen, og det gør vi i dag. Vi har en uge til agere, når vi får en henvendelse, og den tidsfrist har vi tidligere været presset på, men det er vi ikke længere. Vi er stort set ikke nødsaget til at henvise til private tilbud. Og så er vi utroligt heldige med, at vi har nogle fantastisk dygtige medarbejdere, siger Henning Sørensen.

Udvalgsformand Henning Sørensen sender roserne fra rapporten videre til medarbejderne på sundhedscentret. Arkivfoto: Bo Lehm

Så de besparelser, Morsø Kommune har været pålagt, er ikke gået ud over dette indsatsområde?

- Jeg skal ikke kunne sige, om der har været nogle tilpasninger, men det afgørende er, at vi til fulde lever op til lovgivningens krav. Og det - sammen med de dygtige medarbejdere - gør, at vi scorer højst.