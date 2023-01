Morsø vil ikke skærpe indsats mod gamle brændeovne

MORS:Sælger man sit hus, hvor der der er installeret en brændeovn fra før 2003 som varmekilde, skal denne skrottes inden for et år efter, at den nye ejer har taget over. Det siger loven, men kommunerne har med en ny lov, der træder i kraft fra 2023, mulighed for at skærpe denne "indsats for renere luft i byerne", ved at ved vedtage en forskrift med forbud mod brændeovne fra før juni 2008.

Det vil Morsø Kommune i hvert fald foreløbig ikke gøre.

- Det vil vi ikke nu. Nu skal vi først være helt sikre på, hvordan varmeforsyningen på hele Mors bliver i fremtiden med den varmeforsyningsplan, kommunalbestyrelsen har vedtaget. Jeg tror også, at udvalg for teknik og miljø forleden fik sendt det signal til vores tekniske direktør, at vi politisk ikke på noget tidspunkt vil gøre brug af muligheden for at skærpe den lov, der er vedtaget, ved at lave en sådan regel. Med mindre altså, at København på et tidspunkt tvinger os til det, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Hvorfor?

- Der skal være mulighed for, at man kan have en brændeovn, også i de mere tæt befolkede områder. Selve loven om forbud mod ovne fra før 2003 ved ejerskifte kan vi ikke komme uden om. Den køber kommunen skorstensfejermestrene til at administrere ude fra de registreringer af brændeovne, der er på de enkelte matrikler. De ved, hvor der er gode og knap så gode brændeovne miljømæssigt. Men vi vil politisk ikke bremse tilflytningen til øen ved at indføre skærpede krav mod brændeovne, som mange holder af, fastslår udvalgsformanden.

Og det er netop, udover det administrative bøvl, der kan være ved at indføre en forordning, de argumenter forvaltningen fremfører i indstillingen til udvalget for at se tiden an. Det hedder her: "Gennemførelse af ordningen vil have økonomisk negativ indvirkning på borgernes muligheder for at supplere med anden varme i naturgasfyrede boliger. Gennemførelse af ordningen kan have negativ indflydelse på bosætningen, da ordningen er frivillig for kommunerne i modsætning til ejerskifteordningen, der er ens for hele landet."