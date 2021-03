Morsøs forsamlingshuse får egen støttepulje

MORS:Under pandemien har langt de fleste større sammenkomster været udskudt eller aflyst, og det har kastet lange skygger over forsamlingshusene. Nu vil Morsø Kommune give en håndsrækning med en særlig coronapulje, hvor lokalejede forsamlingshuse kan søge 10.000 kroner til dækning af faste udgifter.

Forsamlingshusene er trængt, fordi de ikke falder ind under mange af de nationale støtteordninger, oplyser Morsø Kommune.

- Corona-nedlukningen har begrænset forsamlingshusenes muligheder for indtjening. Morsø Kommune ønsker ekstraordinært at være med til at sikre forsamlingshusenes fremtidige muligheder for forsat at være en aktiv del af lokalsamfundene ved at tilbyde et støttebeløb til husene, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og forsætter:

- Det gør et stort indtryk, at 11 ud 16 forsamlingshuse vurderer, at deres økonomi er kritisk. Vi er glade for at have fundet en måde, så de også kan få en håndsrækning og forhåbentligt klare sig igennem den svære tid. De mødesteder er en vigtig del af det gode liv og fællesskab på Mors.

Hvert forsamlingshus og huse med lignende anvendelse kan søge et støttebeløb til dækning af faste udgifter, hvis de overholder visse kriterier, eller alternativt kan argumentere for behov, hvis et kriterie ikke skulle kunne overholdes.

Morsø Kommune vurderer, at omkring 20 huse på øen opfylder kriterierne for at modtage støtte, herunder at huset ikke bruges til restauration, ikke har fået støtte andre steder fra og i øvrigt ikke er ejet af Morsø Kommune.

Støttebeløbene finansieres af Økonomiudvalgets opstartspulje kr. 220.000 kr., fortæller kommunaldirektør Rikke Würtz.