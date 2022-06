Morsøs politikere drømmer stort

MORS:- Når man bygger store kulturinstitutioner, glemmer man ofte at tænke driften ind. Men i vores tilfælde er der allerede opbygget en stor skoletjeneste. Der er tre til fem kommuner, som vil sende deres daginstitutions- og skolebørn til vores center med fjorden som udgangspunkt. Der ligger således allerede en driftsøkonomi. Derudover er der indgået to forpagtningsaftaler med en fiskerestaurant og og en fiskehandler, så her ligger en indtægt foruden formidlingsdelen til os almindelige borgere, som også tikker ind med billetindtægter.

Disse ord fra Tore Müller (S) på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag omhandlede søsports- og og oplevelsescentret for skaldyrsturisme, som i samme ombæring fik det officielle navn Ophav. Det blev ikke nævnt af politikerne, men mon ikke de tænkte på det sammenlignelige center Naturkraft i Ringkøbing, idet økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune samme dag overvejede at slå hånden af en underskudsgivende aktivitet efter blot to år i drift, men endte med at give Naturkraft en underskudsgaranti på 7,5 millioner kroner.

- Vi skal være meget opmærksomme på driften. Jeg har kun været med på sidelinjen, da Ophav blev vedtaget, men det er godt, at vi står sammen om det, og det vil være skadeligt at barbere det, sagde Poul Roesen (K).

Fondene skal punge ud

Naturkraft har kostet 145 mio. kr. Ophav står nu til 90 mio. kr. I begge tilfælde er/bliver det private fonde, der betaler gildet. Morsøs politikere har i forbindelse med opskrivningen af projektets samlede sum med 50 procent til de 90 millioner, frejdigt bedyret, at centrets opførelse ikke kommer til at koste kommunen en krone ud over de 11 mio. kr. som er afsat til søsportsdelen og 17,7 mio. kr., som er en statsbevilling.

Formanden for den politiske styregruppe bag centret, Ellen Philipsen Dahl (DB) gennemgik hovedtankerne i det forprojekt, arkitektfirmaet Norrøn har udarbejdet.

- Jeg har glædet mig længe til i dag, hvor vi står over for at skulle vedtage det hidtil største udviklingsprojekt på Mors. Et søsports- og oplevelsescenter, som, hvis vi kan skaffe finansieringen, vil placere Mors på danmarkskortet og vække interesse langt uden for landets grænser. Det vil give et aktivt miljø omkring vandet hele året rundt for både lokale og turister. Gastronomi er det nye sort turistmæssigt, og der er det noget helt særligt for Mors, at limfjordsøsters findes lige uden for døren. Gastroturister rejser gerne efter særlige oplevelser og har et større dagsforbrug end andre turister, sagde Ellen Philipsen Dahl, der også blandt andet beskrev tankerne for den fælleskommunale skoletjeneste på centret i sit indlæg.

Det kræver en kop kaffe. Jette Jepsen, Poul Roesen og Ellen Philipsen Dahl under tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde, der godkendte indstilling og navn på Ophav fra den politiske styregruppe, som sidstnævnte er formand for. Foto: Bo Lehm

Fuld skrue fra starten

Der var fuld enighed blandt de 19 tilstedeværende politikere om at sætte Ophav i søen, så man kan komme videre med finansiering og detailprojektering.

- Det er et stort projekt, og at stå her som nyt medlem af kommunalbestyrelsen og være med til at stemme det igennem, har også stor betydning. Jeg havde nok nogle andre tanker om, hvordan det skulle se ud, men især den visuelle gennemgang har overbevist mig om, at vi har noget, som investorer godt vil skyde penge i, sagde Jesper Balle Kristensen (V).

Meiner Nørgaard (DF) fremhævede det faglige niveau hos de eksterne rådgivere.

- De har været gode til at se muligheder, vi ikke selv kunne se. Det her bliver oplevelser på et helt andet niveau, end vi tidligere har haft på Mors, og jeg er glad for, at der er så meget bevægelse i det. 50.000 årlige besøgende vil være en win-win situation, men vi skal ikke være så naive, at vi tror, der ikke bliver behov for kommunale driftstilskud til centret, sagde Meiner Nørgaard.

Pia Storm (S) understregede betydningen af at give morsingboerne ejerskab til centret. Hun havde blik for detaljerne:

- Det skal være et indbydende sted, hvor man kan slå sig ned, hvis man bare har behov for det, og det er vigtigt, at vi får lavet et ordentligt toilet og gerne en legeplads, for det mangler der virkelig i det område, sagde Pia Storm.

Jo større, jo bedre

Partifællen John Christiansen tænkte til gengæld stort:

- På en studietur lærte vi, at hvis ikke man har 25-30 procent af pengene selv, ryger ens ansøgning i skraldespanden hos de store fonde. Vi opfylder dermed forudsætningerne. Så vi skal bygge, måske ikke operahuset i Sydney, men noget, der ligner, sagde John Christiansen.

Jepsen Jepsen (RV), Peter Therkildsen, Peter Lillebæk og Ansgar Nygaard (alle V) var med på den galej. Sidstnævnte sagde:

-Jo større, vi bygger, jo nemmere er det at få støtte.