Mortergranat fra 2. Verdenskrig fundet på ejendom på Mors

OVTRUP MORS: En mortergranat fra 1943 satte stop for en oprydning på en ejendom på T O R Skolevej ved Ovtrup på Mors. I stedet er det nu bomberydderne E.O.D. fra Ingerniørregimentet på Skive Kaserne, der overtager den videre oprydning lige hvad granaten angår.

- Jeg hjalp med at rydde op efter en lejer var fraflyttet, da vi på et værksted ser den mortergranat fra 1943 samt noget anden ammunition fra krigens tid, siger Carsten Sørensen, der ikke længere selv befinder sig ved ejendommen her søndag aften.

Politiet blev alarmeret, hvorefter bomberydderne blev tilkaldt for at fjerne granaten og eventuelt uskadeliggøre den.