Motocrossklub sætter fart på den grønne omstilling

SOLBJERG:Med hjælp fra Thy-Mors Energi har Morsø Motocross Klub fået mulighed for at investere i en eldrevet motocrosser, og klubben er hermed blevet den første klub i Danmark, som har valgt den konventionelle benzindrevne maskine fra til fordel for en elektrisk udgave.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra klubben. Her fremgår det, at crosseren er blevet taget godt i mod i klubben, hvor den fungerer som udlånsmaskine således, at potentielt nye medlemmer kan låne maskinen af klubben og få en smag på, hvad det vil sige at være motocross-kører.

Crosseren er produceret i Østrig af KTM, som er en af de markedsførende producenter af motocrossmaskiner på verdensplan. Elmotoren yder, hvad der svarer til ca. 12 hestekræfter, og kørerne er i alderen 6-8 år. Ved hjælp af et lille betjeningspanel kan maskinen indstilles på forskellige trin, og på den måde kan crosseren nemt og hurtigt indstilles til forskellige brugere.

Udover det miljømæssige perspektiv er der også andre fordele ved en eldrevet-crosser. Et nedsat behov for vedligehold er en klar fordel ved crosseren, og herudover kan crosseren være med til at åbne motocross-sporten op for de børn, der har interessen for at køre, men som ikke nødvendigvis har midlerne til at investere i egen crosser, hedder det i pressemeddelelsen.

- Erfaringerne har været så gode, at vi allerede nu drømmer om at få en elektrisk maskine til de lidt større børn og voksne. Sporten er så småt begyndt at omstille sig hen mod en mere støjsvag og grøn fremtid, og der er det vigtigt for os i MMCK, at vi er helt med fremme og kan sætte vores fodaftryk på omstillingen. De elektriske maskiner er fuldt ud konkurrencedygtige sammenlignet med de benzindrevne, og de erfaringer vi gør os nu vil være med til at sikre både sporten og klubben i mange år frem, lyder det fra formanden i MMCK, Tom Nørgaard.