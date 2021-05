MTH tegner kontrakt med 21-årig venstrehånd

THY-MORS:Mors-Thy Håndbold har lavet en etårig aftale med 21-årige Jacob Mikkel Hansen, der beskrives som venstrehåndsskytte og et lovende fløjtalent.

Jacob Hansen bor i Nykøbing og er tilknyttet HF Mors og Sports College Mors, og i denne sæson har han trænet med ligatruppen og flere gange optrådt på ligaholdet

Fra 1. juli bliver pladsen i Mors-Thy Håndbolds talenttrup altså byttet ud med en ditto i ligatruppen.

Ifølge direktør i Mors-Thy Håndbold, Hans Peter Jarl Madsen, var det egentlig ikke meningen, at man skulle have flere venstrehænder.

- Men Jacob Hansen har gjort det virkelig godt de sidste måneder, hvor han har været en del af ligatræningen, og derfor har vi valgt at indlemme ham i truppen til den kommende sæson. Dermed kommer han til at supplere højresiden med Mads Hoxer, Lasse Pedersen og Tim Sørensen, siger Hans Peter Jarl Madsen ifølge en pressemeddelelse.

Vi ser et klart potentiale i Jacob, og vi er sikre på, at han kommer til at udvikle sig yderligere og bidrage positivt til holdet, siger direktøren.

Jacob Hansen skal som udgangspunkt spille på klubbens andetholds i 2. division. Men han håber at kunne vise, at han er god nok til at få spilletid og begå sig på liganiveau.

- Jeg tror på, at kombinationen af træning med de allerbedste og masser af kamp-minutter i 2. division er det optimale for min udvikling på nuværende tidspunkt, siger Jacob Hansen.

- Mine forventninger er størst til mig selv. Nu har jeg fået den her chance, og jeg skal bare gå ydmygt til den opgave og den rolle jeg kommer til at få på holdet, og så skal jeg arbejde benhårdt for at vise, at jeg skal have spilletid. Mit mål er at kæmpe for en ny aftale med Mors-Thy Håndbold, siger Jacob Hansen.

Ved siden af håndbolden er Jacob Hansen omsorgsmedhjælper på et psykiatrisk bosted og desuden ansat i Morsø Ungdomsskole.