Multipark og ude-arena indvies

NYKØBING:Det er snart ni år siden, Else Marie Have fra Hesselbjerg vandt en navnekonkurrence på Morsø Multipark og dermed to årskort til Mors-Thy Håndbolds hjemmekampe.

Umiddelbart derefter, 1. september 2013, blev første spadestik taget til parken, der kombinerer sport, fritid og læring på et stort campusareal på Limfjordsvej i det vestlige Nykøbing. Og nu, nærmere bestemt fredag17. juni, bliver Morsø Multipark helt officiel. Der vil være indvielse af den nye udendørs arena og fyldt med aktiviteter fra kl. 12.30 frem til 20.30.

Formålet med arrangementet er at åbne dørene til Morsø Multipark for alle morsingboer og andre interesserede og vise frem, hvad området har at byde på. Og så skal den nye udendørs arena i multiparken til blandt andet fodbold også indvies officielt.

Formand for foreningen Morsø Multipark, Peter Lillebæk, ser frem til at vise området frem og fortælle om, hvor langt man er nået indtil, og hvad planerne er for stedets fremtid.

Han præsenterer programmet til åbent hus-arrangementet, der byder på en masse forskellige aktiviteter. Blandt andet vil det være musik med flere lokale musikere og gratis hotdogs og sodavand til de første 500 fremmødte.

- Det bliver en festdag for Morsø Multipark, for vi synes virkelig, der er noget at fejre. Vi har arbejdet med planerne i en årrække og nået mange etaper. Nu vil vi gerne invitere alle med og vise alle de nye faciliteter og mødesteder i området frem. Vi benytter også anledningen til officielt at indvie den nyopførte udendørs arena, siger Peter Lillebæk.

DBU deltager

Dagen byder også på besøg fra Dansk Boldspil-Union (DBU) af formand Jesper Møller Christensen og formand for DBU Jylland Bent Clausen.

Her vil de underskrive en forlængelse af den såkaldte Velfærdsalliance. Et samarbejde, som Morsø Kommune indledte med DBU i 2018, og som handler om at bruge fodbold som løftestang til aktiviteter og tiltag, som kan være med til at gøre en forskel i menneskers liv.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen glæder sig til at forlænge samarbejdet med DBU, som også har ydet økonomisk støtte til Morsø Multipark. Og han ser i det hele taget frem til at markere dagen for de ambitiøse tanker med Morsø Multipark.

- Det har været spændende at følge arbejdet med multiparken, og det er virkelig værd at markere, at vi er nået så langt. Vi er ikke i mål endnu, men en masse mennesker har gjort et stort stykke arbejde og fortjener en stor tak. Morsø Multipark er et sted, vi kan være stolte af, og som skaber endnu flere muligheder, mere liv og fællesskab. Den gør det kort sagt endnu mere attraktivt at bo på Mors, siger Hans Ejner Bertelsen.

Arrangementet afholdes i den udendørs arena ved tribunen og p-pladsen på H.C. Ørstedsvej 15.

Dagen rundes af med en flot bedrift, da damerne står til at rykke op fra Jyllandsserien til Kvindeserien. Det er den højeste placering i klubbens historie, og dermed lægger multiparken også græs til lokal sportshistorie.