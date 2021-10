Mums: Landets skrappeste østers-kokke kæmpede om DM-titlen

NYKØBING:De små surdejsfriterede muslinger placeres omhyggeligt på et leje af grønt, toppet med østerssauce og et drys af urter fra Gemyse-haven i Tivoli.

Lige op til afleveringen af de første tallerkner til dommerbordet hersker koncentreret ro i det interimistiske køkken, hvor kok Mette Dahlgaard forbereder sit bud på Danmarks bedste østersservering anno 2021.

Til daglig slår hun sine folder i det københavnske, men søndag var Mette Dahlgaard fra Mors blandt de seks håbefulde konkurrenter, der skulle udfordre den forsvarende Danmarksmester i Østersgastronomi Kristoffer Ringsig fra Restaurant B-Spis i Næstved.

Mette Dahlgaard er en erfaren kvinde udi østersgastronomi, og hun nød ligesom tidligere år at være på hjemmebane, hvor mange bekendte i løbet af dagen kom forbi for at hilse.

Filosofien bag det, der kom på tallerkenen, stod helt klar for eksil-morsingboen:

- Det, der er hovedemnet, skal have lov til at være hovedrolleindehaveren på tallerknen, og så skal den have nogle hjælpere, der kan løfte den op på et niveau, hvor det bliver magisk, sagde Mette Dahlgaard, kort efter hun havde præsenteret sin ret for dommerne.

Mange smukke og farvestrålende serveringer fandt vej til dommerbordet i løbet af dagen, og her sad overdommer Dennis Rafn sammen med sit rutinerede dommerpanel sad klar til at give sin bedømmelse.

- Vi har kigget meget på brugen af østers og muslinger, og hvem, der har formået at bearbejde det på en måde, så det giver nogle spændende og nytænkende smage sagde dommeren og tilføjede:

- Østers indeholder nogle smage, man skal passe på, når man begynder at tilberede med dem, fordi de er så flygtige og nemme at overdøve.

For mange vil den klassiske servering af østers natural over is med en skive citron være det, vi tænker på, når der bliver tale om at spise østers.

Vild mad ind i køkkenet

Men ved søndagens konkurrencer blev der sat en fed streg under, at østers er meget andet og mere end det.

- Det faglige niveau er imponerende. Den måde, deltagerne tilgår opgaven på, har været enormt spændende og kreativ, sagde overdommer Dennis Rafn, da han var færdig med at smage på den sidste servering.

Deltagerne var kommet med vidt forskellige bud, men der var alligevel en rød tråd, påpegede Dennis Rafn:

- Der meget fokus på, hvad man kan gå ud og finde i naturen. Derfor ser vi mange strandurter, tang og spiselige blomster. Man tager simpelthen den vilde mad ind i køkkenet for at komplementere råvarerne.

Til trods for adskillige stærke bud blev det atter Kristoffer Ringsig fra Restaurant B-Spis, der blandt andet implementerede tre forskellige slags tang i sin ret, der kunne løfte pokalen over hovedet til sidst.

Bysbarnet Mette Dahlgaard fik en stærk andenplads.

Overdommer Dennis Rafn havde stor ros til vinderen:

- Det var en ret, der på alle måder hyldede østers og muslinger, og som virkelig formåede at få det bedste ud af smagen, og iscenesætte de to råvarer som hovedkomponenter i en ret, samtidig med at han havde fokus på det bæredygtige aspekt.