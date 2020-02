Mus hos Lidl: Butikken er klar igen

NYKØBING:Borgere i Nykøbing har siden mandag morgen mødt en lukket dør hos Lidl på Grønnegade. Butikken har været lukket på grund af mus.

- Det er desværre mus, der har været inde i butikken. De er nu fundet og elimineret, siger Morten Vestberg, som er kommunikationschef hos Lidl Danmark.

Han er dog usikker på, om det blot var en, eller om det har været flere mus, der har været på spil.

- Nu er butikken tømt for uindpakkede produkter, og hele butikken er rengjort. Derfor er butikken klar til åbne igen onsdag 26. februar klokken otte, siger Morten Vestberg.

Han tør ikke gætte på, hvad det har kostet forretningen at have lukket to hele dage plus det ekstra arbejde skadedyret har givet.

- Vi har haft fokus på at finde årsagen, rengøre og så at fylde op igen. Fødevaresikkerheden betyder mest, siger Morten Vestberg, som beklager, at kunderne er gået forgæves.