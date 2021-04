Museer åbner 21. april: Udstillinger er ikke helt klar endnu

MORS:Den meget imødesete særudstilling om fodboldens historie på Mors er ikke helt klar endnu, men ikke desto mindre åbner Dueholm Kloster 21. april, når museer får grønt lys for at genåbne.

Det samme gælder Dansk Støberimuseum og Fossil- og Molermuseet. Også disse to steder gælder det, at udstillingerne faktisk ikke er helt færdige på åbningsdatoen midt i næste uge.

- På Støberimuseet er der ryddet rigtig meget op, og vi kommer langt det næste stykke tid. Den endelige omrokering vil dog ikke være færdig før til sommer. Men jeg tænker, at det gør ikke noget, at folk kan komme ned og se, hvad der er gang i, for så kan de også få en hyggelig snak med de mennesker, der går og bakser med tingene, og få en ekstra oplevelse ud af det, siger museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors. Han fortsætter:

- På Fossil- og Molermuseet er vi i fuld gang med at lave den store udstilling med Danmarks største fossil. Den er dog først helt færdig til omkring 1. juni. Så her vil man kunne få en snak med de folk, der er i gang med at præparere den kæmpestore, fossile træstamme.

Hvad fodboldudstillingen angår, så bliver der først adgang til denne del af Dueholm Kloster, når udstillingen er klar til åbning. Det bliver formentlig midt i maj, forventer museumsdirektøren.

- Der er rigtig mange, der spørger, hvornår udstillingen åbner. Jeg har faktisk aldrig oplevet så stor en interesse for en udstilling, så den har jeg store forventninger til, siger Anders Have Espersen.

Mens de tre museer altså åbner 21. april, så slår Skarregaard først dørene op 1. juni. Her er en stor flok frivillige lige nu i gang med at gøre klar, både ude og inde.

Hvis man vil benytte sig af muligheden for at gå på museum fra næste uge, så kræver det, at man kan fremvise coronapas eller en negativ coronatest.