Musikskole kaster håndklædet i ringen

MORS:Den selvejende institution bag Musikskolen på Mors opgiver at videreføre musikskolen, og har nu bedt Morsø Kommune om hjælp til en afvikling af skolen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra musikskolen.

"Morsø Kommune har taget anmodningen til efterretning. Musikskolen og Morsø Kommune har aftalt, at afviklingen skal ske i tæt samarbejde", hedder det i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at musikskolens aktiviteter vil fortsætte uændret under processen for afviklingen.

Ifølge pressemeddelelsen har bestyrelsen for Musikskolen på Mors truffet beslutningen om afvikling af den selvejende institution "for at sikre de bedst mulige vilkår for musikundervisning på Mors i fremtiden."

Der vil også i fremtiden være tilbud om musikundervisning på Mors, og man kan fortsat i den kommende periode rette henvendelse til musikskolen, hvis man ønsker undervisning, hedder det.

Beslutningen om afvikling kommer efter en længere periode med ledelsesmæssige og økonomiske problemer, og i oktober 2020 diskuterede kommunalbestyrelsen et forslag fra Jette Jepsen (R) om, at den selvejende musikskole - drevet med støtte fra Morsø Kommune - skulle erstattes af en kommunal musikskole.

Det endte dog med, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen valgte, at den selvejende institution fortsat skulle stå for musikskoleundervisningen på øen - men med en to-årig resultatkontrakt.

Det har ikke næret muligt at få en kommentar fra musikskolens formand, Holger Schmedes.

Opdateres.