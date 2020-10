Muslingejobs på Mors er stadig i fare

MORS:Selvom administrerende direktør Søren Tjørnelund Mattesen, Vilsund Blue A/S i Nykøbing Mors, betegner tirsdagens møde med fiskeriminister Mogens Jensen (S) som positivt, er der lang vej til en løsning af problemet med nok råvarer til muslingeindustrien omkring Limfjorden.

Derfor fortsætter Vilsund Blue A/S med planerne om at reducere op til 20 procent i medarbejderstaben.

- Vi kvitterer for, at ministeren er lydhør overfor vores problemer med tilgang til nok råvarer. Men udsigterne til, at de positive tilkendegivelser hurtigt vil ændre på den aktuelle situation, er ikke realistiske. Derfor er vi desværre nødt til at reducere medarbejderstaben, skriver administrerende direktør hos Vilsund Blue A/S, Søren Tjørnelund Mattesen, i en pressemeddelelse.

Søren Tjørnelund Mattesen understreger, at han på muslingeindustriens vegne er glad for, at ministeren anerkender de konkrete problemer og bekræfter, at man fortsat ønsker en muslingeindustri i Danmark.

- DTU Aqua laver nu en ny bestandsvurdering i Storebælt, som vi forventer er klar i starten af det nye år. Der skal så laves en politisk afklaring af, hvem der skal have licenserne. De bør, set fra min stol, gives til fiskerne på Østkysten, der mangler råvarer, siger direktøren.

Nej til fiskeri i Vadehavet

Selvom ministeren er lydhør overfor muslingeindustrien, er der dog også punkter, hvor Mogens Jensen umiddelbart ikke er til at rokke.

- Ministeren ønsker ikke et fiskeri i Vadehavet, da han mener, det er i konflikt med udpegningen af området som en del af Unescos Verdensarv. Det er vi ikke enige i og mener, at der kan etableres et fuldt ud forsvarligt fiskeri med hensyntagen til naturen. Det vil vi arbejde videre med, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

Til gengæld var ministeren klar til at se på en åbning af muslingefiskeri om søndagen. Det er nemlig afgørende for, at muslingeindustrien kan levere friske ferske produkter til kunder i ind- og udland.

Mogens Jensen lovede i følge Søren Mattesen samtidigt, at de ansøgninger, om at etablere kulturbanker med muslinger, der har ligget i Fiskeristyrelsen i over et år, vil blive behandlet inden årets udgang.

Søren Mattesen mener i den forbindelse, at der bliver givet for få tilladelser til opdræt af muslinger på de såkaldte kulturbanker i Limfjorden.

Sommerfiskeri

Til gengæld var ministeren ikke umiddelbart indstillet på at fjerne sommerstoppet for muslingefiskeriet i Limfjorden.

- Ministeren påpegede, at der allerede nu er mulighed for sommerfiskeri til fersk salg. Problemet er, at vi har behov for at kunne fiske både til fersk salg, med også til vores øvrige sortiment af for eksempel kogte muslinger og konserves, siger direktøren.

Han fortæller også, at ønsket om at opdele licenserne for blåmuslinger og hjertemuslinger ifølge ministeren, vil blive en del af de politiske drøftelser omkring fiskeriet i efteråret.

- Vi er forsigtige optimister. Men ikke nok til, at vi her og nu kan holde alle vore medarbejdere beskæftiget, siger Søren Tjørnelund Mattesen.