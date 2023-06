Mystik om indbrud hos ældre kvinder: Er det samme gerningsmand?

NYKØBING:Med godt en times mellemrum var der torsdag eftermiddag henholdsvis forsøg på indbrud og indbrud hos to ældre kvinder, der bor ikke langt fra hinanden i det indre Nykøbing.

- Klokken 13.07 fik vi anmeldelse af indbrudsforsøget hos en 88-årig kvinde i Ringsgade. Indbrudsmanden forsøgte omkring 12.15 at komme ind gennem en åbentstående terrassedør, men forlod stedet igen, tilsyneladende uden at have taget noget. Men allerede 13.25 får vi en anden anmeldelse af et indbrud, som var sket mellem 12.30 og 13 i en lejlighed i Nygade, der bebos af en 83- årig kvinde. Her kom tyven ind gennem hoveddøren og slap derfra med 500 kr. i kontanter, siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi.

Noget taler således for, at samme gerningsmand har været rundtur, men opklaringen forvirres af, at signalementerne, som de to ældre kvinder har givet, ikke stemmer overens.

- Den mand, der begik indbrudsforsøget i Ringsgade, beskrives som 30-40 år, hvid i huden, sorthåret, dansktalende og iført blåternet kort skjorte og kakifarvede shorts. Den mand, der brød ind i Nygade, signaliseres som omkring 50 år, hvid i huden, lyst hår, dansktalende og iført lyse, lange bukser og kortærmet trøje. Så det stemmer ikke just overens, siger Henrik Jensen.