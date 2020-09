Mystisk hærværk: Ruder smadret i fem tilfældige huse

MORS:Midt- og Vestjyllands Politi er på jagt efter en ukendt gerningsmand, som natten til torsdag hærgede på Mors. Fem steder er der uden varsel smadret vinduer i villaer. Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hærværksmanden har været på spil i tidsrummet fra kl. 00.08 til kl. 03.16.

Den første melding fra forskrækkede beboere der var blevet vækket af knust glas kom til politiet kom fra Solbjerg, hvor to vinduer var blevet smadret i en villa. Det skete kl. 00.08.

Næste melding om hærværk kom kl. 02.23 fra Vester Assels, hvor et vindue var blevet smadret. Her blev der fundet et arbejdsspyd i nærheden af det smadrede vindue.

Kl. 02.44 var den gal igen. Denne gang gik det udover et hus i Sindbjerg, hvor en rude var blevet knust.

Den foreløbig sidste melding om et smadret vindue kom kl. 03.16 fra Glomstrup, hvor to huse har fået ødelagt et vindue.

De forskrækkede beboere har kun kunnet give et sparsomt signalement af gerningsmanden. En mand er set køre væk i en bil, og der er flere forskellige opfattelser af, hvilken slags bil der er tale om.

Fire af stederne er der ikke fundet spor af et gerningsvåben.

- Vi hører meget gerne fra vidner eller andre som har set noget mistænkeligt de pågældende steder i løbet af natten, siger Ole Vanghøj.

En af anmelderne fortæller, at der også skulle have været smadret ruder i området for et par uger siden, men det skal politiet have undersøgt nærmere.

Midt- og Vestjyllands Politi hører gerne fra personer som har oplysninger i sagen på telefon 114.