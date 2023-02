Mystisk sammenfald: Ruder er knust i Anne Maries frisørsalon og private hjem

NYKØBING:- Jeg forstår det ikke. Min mand og jeg har ingen fjender. Nu har jeg haft frisørsalon i 37 år, og jeg har udelukkede søde kunder. Hvem kan være så vrede på os, at vedkommende knuser ruder i både salonen og hjemme hos os selv.

Den 58-årige frisør Anne Marie Østergaard Nielsen fra Nykøbing er dybt rystet. Hun har i weekenden været udsat for et groft hærværk, hvor ruden på to gange to meter i Salon Bella på Dyrskuevej er blevet knust. Det samme er sket hjemme hos hende selv på Høstvej i Fårup i den modsatte ende af byen. Hun fortæller, hvordan hun og manden oplevede det:

- Jeg vågner fredag nat ved et kæmperabalder. Først troede, vi det var blæsten, som var ret kraftig, men vi står op og undersøger nærmere. Og opdager så, at nogen har kastet en kampesten mod køkkenvinduet. Den har knust det yderste lag glas. Og så er det, politiet ringer og siger, at der er anmeldt hærværk mod min salon, siger Anne Marie Østergaard Nielsen.

Sådan ser facaden på Salon Bella på Dyrskuevej ud efter weekenden. Foto: Bo Lehm

De kørte straks op til Salon Bella, hvor politiet var til stede. Her viser det sig, at en hærværksmand har kastet en tung juletræsfod og to store krukker gennem butiksruden og har smadret den.

- Det må være den samme person, som har vidst eller fundet ud af, hvor vi bor. Derhjemme var vi nervøse for, om der også var sket skade på bilerne. Vi var lige fået en ny Volvo, og min mand havde sin firmabil holdende, men der var ikke sket noget med dem, siger frisøren.

Både salon og villa ligger i normalt fredelige beboelseskvarterer, men Anne Marie Østergaard Nielsen har et clue til, hvor hærværksmanden har skaffet i hvert fald juletræsfoden.

- Den stod i en garage til en hjørneejendom lige i nærheden af salonen. Jeg ved det, for min tidligere svigerinde er for nylig flyttet ind på adressen, og hun kunne se, at foden var forsvundet. Gerningsmanden må have muskler, for det er tunge ting, og butiksruden sidder ret højt, siger Anne Marie Østergaard Nielsen.

Hun gør klar til at genoptage arbejdet i salonen tirsdag.

- Skadeservice kom samme nat og satte plade for vinduesåbningen. Nu har vi fået fjernet glasskår og ryddet op, og så må jeg tænde noget lys, så jeg kan betjene mine kunder. Men jeg håber, politiet finder frem til den skyldige, for det er en utryg situation for os. Tilmed havde vi en syg hund derhjemme, som vi her mandag morgen var ved dyrlæge med for at få aflivet, siger Anne Marie Østergaard Nielsen.

Politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi, siger, at de to tilfælde behandles som særskilte sager, men at politiet er klar over sammenhængen, og at der sandsynligvis er tale om samme gerningsmand. Sagen efterforskes.