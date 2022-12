Mystiske pæle i vejkanten: Her er forklaringen

MORS:Mange bilister har undret sig over, hvorfor der er blevet rejst fire pæle i vejkanten langs Rute 26 på Mors. To ved Lyngbro og to ved Udvejen, hvor der er elektroniske farttavler.

Og det er netop de elektroniske farttavler, der er årsagen til det ny udstyr, oplyser Vejdirektoratet.

- Trafikledelsesanlæggene er opsat ved de pågældende lokationer, da de er udpeget som ”farlige vejkryds”, og de fungerer ved, at de elektroniske tavler nedsætter den gældende hastighed, når der kommer trafik på sidevejen. Det er denne funktion, som Vejdirektoratet ønsker at udbygge med kameraovervågning, oplyser pressemedarbejder Lars Dalsgaard fra Vejdirektoratet i en mail til Nordjyske.

Han skriver, at kameraerne har til formål at overvåge funktionaliteten af trafikledelsesanlæggene.

Foruden de to lokaliteter på Mors skal der også sættes pæle med kameraer op ved Bajlumvej på Salling, hvor der ligeledes er elektroniske farttavler, der har til formål at sænke farten på Rute 26, når der kommer trafik fra sidevejen. Der vil således blive opsat i alt seks kameraer.

Lars Tingleff, der er entreprisekoordinator i trafikledelsesafdelingen i Vejdirektoratet, uddyber i en anden mail:

- Formålet med opsætning af kamera de tre nævnte steder er ikke at overvåge om bilisterne sænker hastigheden - den egenskab har kameraerne ikke - men at validere om anlæggene rent faktisk fungerer efter hensigten. Og hensigten er at nedsætte hastigheden på skiltene på Rute 26, når der detekteres trafik fra de nævnte sideveje.

Med kameraerne ønsker Vejdirektoratet først og fremmest at driftsovervåge de elektroniske anlæg.

- Der er et vist kørselsbehov i forbindelse med fysisk driftsovervågning af de omtalte anlæg, hvorfor fjernovervågning med kamera synes at være et godt supplement i fejlretningsøjemed, skriver Lars Tingleff i mailen.