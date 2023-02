Naboer får ret: 48 meter høj mobilmast skal flyttes længere væk

JØRSBY:Det betaler sig undertiden at klage. Det kan fire husstande i Jørsby konstatere. Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø sagde onsdag nej til en ansøgning om landzonetilladelse til at placere en 48 meter høj mobilmast på adressen Ejerslevvej 12. I stedet foreslår politikerne, at firmaet Connect44 følger naboernes forslag om at rykke masten et par hundrede meter mod vest, så den kan stå i tilknytning til to eksisterende vindmøller.

- Opstilling af master til mobiltelefoni og data er en national og samfundsmæssig interesse, som kommunerne skal arbejde for at sikre plads til ud fra en række hensyn. I denne sag har udvalget valgt at følge naboerne i deres indsigelse. Vi synes, det er en god idé at flytte masten fra en nedlagt landbrugsejendom og hen til de to møller, hvor den ikke vil kunne genere nogen visuelt. Den placering er tilmed syv meter højere end ved den ubeboede ejendom, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

De seks naboer, fordelt på fire husstande på Biskæret og Jørsbyvej, har i indsigelsen argumenteret med frygt for faldende ejendomspriser og gener ved at skulle se på masten tæt på, som man vil undgå ved at placere den op ad vindmøllerne, der i forvejen forstyrrer i synsfeltet.

Masten var søgt placeret på sydsiden af ejendommen Ejerslevvej 12 (1). I stedet skal der nu kigges på en placering ved de to vindmøller til venstre. Kort: De Gule Sider

Nikoline Pedersen, som sammen med sin mand Ole Pedersen er blandt indsigerne, er glædeligt overrasket over udvalgets afgørelse, som gik imod indstillingen fra teknik og miljø-forvaltningen.

- Vi havde fået at vide fra forvaltningen, at vores foreslåede placering ikke kunne lade sig gøre af hensyn til landskabelige værdier og en række andre argumenter. Jeg synes, vi er kommet med en saglig indsigelse, og det er en stor glæde, at udvalget har fulgt den, siger Niko Pedersen.

Man kunne kalde det en familieprotest fra de fire ejendomme. Niko og Ole Pedersen bor på Strandvænget, men ejer Biskæret 4, som Nikos bror Viggo Mouritsen lejer. De to øvrige husstande er parrets sønner med familie.

- Vi har ikke været ude at spørge andre end familien, men efter at vi sendte indsigelsen, har vi hørt fra andre beboere, der har fortrudt, at de ikke også protesterede. Den ansøgte placering ville komme til at berøre mange, siger Niko Pedersen.

Jordejer vil gerne flytte masten

Ansøgningen om landzonetilladelse er indgivet af lodsejeren, som er landmand Ivar Søndergaard. Han ejer også jorden over for ved de to møller.

- Det er ikke noget, vi har bedt om, men omvendt ville vi heller ikke stille os i vejen. Vi har jo fået at vide, at de master skal op. Men det vil ikke betyde noget for os, hvis den kom til at stå ved møllerne. Forudsat at vi kan blive enige prisen, for det er vi ikke i øjeblikket, siger Ivar Søndergaard.

Det er nu op til Connect44 at nå til enighed med lodsejeren om en leje af den jord, masten kræver. Og at tage stilling til den placering, som udvalget nu foreslår, og som Connect44 i første omgang har afvist som liggende uden for det område, masten skal dække.

I forvejen er firmaet blevet sendt på arbejde af Morsøs politikere vedrørende en anden mobilmast, som udvalget efter beboerprotester ikke vil tillade i sommerhusområdet Ejerslev Lyng. Ifølge formanden ventes denne sag at komme på dagsordenen til udvalgets møde 15. marts.