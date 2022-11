Naboer fik nej: I orden at kommune tillod bygherre at fylde et par meter jord på

ØSTER JØLBY: Naboerne til Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling Præstbroparken i Øster Jølby må i fremtiden leve med udsigten til det, de har kaldt grædemuren i baghaven. Naboernes klage over, at Morsø Kommune tillod en voldsom terrænregulering i byggefasen, er blevet afvist af Planklagenævnet i Viborg. Og den afgørelse er endegyldig.

- Vi er trætte af, at myndighederne først farer frem med bål og brand, at det må kommunen ikke, og pludselig vender de om og giver accept. Det er åbenbart nemmere at give tilgivelse end at få tilladelse. Nu er der tilsyneladende ikke mere, vi kan gøre, selv om vi synes, at vi ikke blevet ordentligt hørt i denne sag, siger Sigrid Bang, hvis hus ligger på Ansgarvej 65. Hun og naboen Niels Laustsen, Ansgarvej 63, blev anset for at være klageberettigede af Byggeklagenævnet i februar i år.

Dette klagenævn vurderede, at kommunen havde ret til at godkende terrænreguleringen af den bageste del af Præstbroparkens byggegrund, men at den havde gjort sig skyldig i en procedurefejl. Derfor skulle sagsbehandlingen internt i kommunen gå om, og naboerne fik en klagemulighed hos Planklagenævnet.

- Jeg har ikke helt styr på, om vi har haft sagen oppe igen, men da Byggeloven kun giver mulighed for at gribe ind, hvis der er lavet noget, som ikke er i orden, går jeg ud fra, at sagen kun kan få ét udfald. Når vi på forhånd har vurderet, at det var i orden, tænker jeg, at vi ikke efterfølgende vurderer, at det ikke var i orden, siger Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø.

Ikke over 8,5 meter i højden

Byggeklagemyndigheden havde ikke kompetence til at forholde sig til, om byggeriets højde er i overensstemmelse med lokalplanen for området. Det har til gengæld Planklagenævnet, og herfra lyder det, at selv med den påfyldte jord på op til 1,80 meter i højden, rager husene ikke højere op, end de 8,5 meter, lokalplanen tillader. De to typer dobbelthuse i Præstbroparken har en højde op til sadeltagets spids på henholdsvis 4,9 og 5,1 meter.

Da lokalplanens rammer ikke overskrides, mener Planklagenævnet heller ikke, at naboerne havde krav på at blive hørt, selv om der blev givet tilladelse til at fylde mere jord på, end der først blev ansøgt om. I klagesvaret fastslår nævnet, at der ikke i planloven opereres med et begreb som "naturligt terræn". Byggeriets højde kan i den aktuelle sag ikke fastslås præcist, men nævnet lægger til grund, at den intet sted oversiger de tilladte 8,5 meter.

Niels Laustsen hus til venstre og Sigrid Bangs til højre. Arkivfoto: Bo Lehm

Så Morsø Kommune er hermed frikendt som myndighed. Præstbroparken er for længst blevet beboet, haver er anlagt og et plankeværk rejst oven på støttemuren skærmer af for indkig til naboerne mod syd (der til gengæld ikke længere har udsigt nordpå). Morsø Kommune har uanfægtet af klagesagerne kunnet give ibrugtagningstilladelse, og i sidste uge godkendte udvalg for teknik og miljø det afsluttende skema C for andelsboligerne, som kommunen har bidraget til med knap to millioner kroner i grundkapital.

- Byggeregnskabet viser at de forudsætninger, Nykøbing Mors Andelsboligforening opstillede i skema A og B, holder. Alt er overholdt til punkt og prikke, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD). Han har dog tidligere givet udtryk for, at naboerne burde have været partshørt om terrænreguleringen.