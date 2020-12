”Næssund” får penge fra en anden træfærge

THY-MORS:Foreningen Om:Form bag kulturprojektet på Limfjordsfærgen Plagen i Aalborg har gjort boet op og doneret overskuddet på 25.000 kroner til en anden Kulturfærge, nemlig ”MF Næssund”, hvor foreningen Næssundfærgens Venner er de glade modtagere.

- I aftes fik jeg en meget dejlig mail fra Janni Toft og Jacob Mikkelsen bag foreningen Om:Form, en af de mails, der spreder både stolthed og glæde, siger formand Henrik Olsen fra Næssundfærgens Venner.

Tidligere Mors-færge

”MF Næssund” var en anden af de elskede træfærger, som gennem årene forbandt Mors med det jyske fastland. Den har sejlet på Pinen-Plagen-overfarten, som senere blev erstattet af Sallingsundbroen. Den har også betjent Feggesund-overfarten, hvor den i 2012 blev erstattet af en nybygget stålfærge. Herefter blev træfærgen købt af et arkitektpar, der gjorde den til eventfærge i Aalborg med fast kajplads ud for Musikkens Hus. Siden 2013 har ”Plagen” været ramme om aktiviteter i regi af foreningen Kulturfærgen Om:Form. Men som Toft og Mikkelsen skriver i mailen:

”For et par år siden begyndte foreningens matroser at få børn og havde ikke længere tiden til foreningen. Vi måtte derfor se os om efter nye ejere af den gamle dame. På trods af mange interesserede, der ønskede at drive aktiviteterne videre ved kajen i Aalborg, var kajpladsens ejere meget restriktive om, hvad kajpladsen måtte blive brugt til. Færgen Plagen fik nye ejere sidste år og ligger nu til kaj ved sine søstre i Københavns Havn.”

Men økonomien var god og gav foreningen mulighed for at udlodde et overskud.

”Ifølge vores vedtægter skal det gå til en forening med lignende formål, og her er jeres arbejde med at bevare Næssundfærgen oplagt som modtager. Vi håber derfor, at I vil modtage kr. 25.000 til Næssundfærgens Venner, til fortsat bevaring, formidling og afholdelse af aktiviteter ombord”, hedder det i mailen.

Den sidste færge

Næssundfærgens Venner er bevidste om gavens symbolske værdi.

- Vi står nu alene tilbage i Limfjorden med den kulturelle og historiske opgave det er at holde fast i den sidste repræsentant for de smukke gamle Limfjordstræfærger. At modtage en sådan donation fra en anden almennyttig forening, der er tilvejebragt ovenpå meget arbejde fra kræfterne bag, det både forpligter og giver ekstra blot på tanden, siger Henrik Olsen.