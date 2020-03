Næssund indstiller færgedriften

THY-MORS:Fra og med onsdag har Næssundfærgens Venner valgt at indstille færgedriften over Nees Sund. Ifølge formand Henrik Olsen sker der både som følge af, at trafikken med Næssie er faldet kraftigt de seneste dage, og som en respektfuld opbakning bag regeringens opfordring til at blive hjemme for at begrænse corona-virussens smittefare.

- Vi kan i sagens natur ikke sige noget om tidsperspektivet og dermed, hvornår vi forventer at starte op igen. Vi vil følge situationen nøje, og vores beslutning vil ligge i tråd med myndighedernes anbefalinger, siger Henrik Olsen i en pressemeddelelse.