Næssundfærge er ikke sejlklar til februar

NÆSSUND: Næssundfærgen er ikke sejlkar fra 1. februar som forventet. Det oplyser Henrik Olsen, formand for Næssundfærgens Venner.

- Når man begynder at pille i et gammelt træskib, så kan både tid og penge blive en uvis størrelse. Heldigvis er det for M/F Næssund kun tiden, der driller og trækker lidt ud, siger han.

Færgen befinder sig nu på værftet i Agger, hvor arbejdet med at skifte den ene fenderliste skrider godt frem. Men der mangler stadig et godt stykke vej, før Næssundfærgen er sejlklar, siger Henrik Olsen, der håber, at skibet er klar til vinterferien.

Inden færgen kan sejle igen, skal den gennemgå syn fra Søfartsstyrelsen. Derefter melder Næssundfærgens Venner en konkret dato ud for sæson-opstart.