Nedlagt landbrug ubeboeligt efter brand

ØSTER ASSELS: Lørdag eftermiddag udbrød der brand på en nedlagt landejendom på Vittrupvej 31 nær Øster Assels på Mors. Branden blev anmeldt klokken 14.33.

I huset bor en mand med sin søn, og begge er kommet ud af huset.

- Manden er kørt på sygehuset, men det er formentlig i forbindelse med nogle hjerteproblemer, og ikke fordi han har fået så meget røg, siger indsatsleder Oluf Jakobsen fra Nordjyllands Beredskab på Mors.

Da brandfolkene nåede frem til ejendommen, var huset fuld af røg. Selve ilden var næsten gået ud af sig selv.

- Huset er helt ubeboeligt, som det er. Der ligger et tommetykt lag sod over det hele. Der skal en totalrenovering til, siger indsatslederen.

Oluf Jakobsen har ikke umiddelbart svar på en årsag til branden, men han fortæller, at sønnen har nævnt, at et væltet lys eventuelt kan være skyld i branden.