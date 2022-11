Nej til højt sommerhus

EJERSLEV:En grundejer i sommerhusområdet Ejerslev Lyng på Nordmors får ikke opfyldt sit ønske om at opføre et fritidshus i to etager. På forvaltningens anbefaling har Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø benyttet sin påtaleret til at afslå ansøgningen om byggetilladelse.

- Det ansøgte skal være næsten seks meter i højden. Det er meget højt og ville indebære, at beboerne fra en tagterrasse vil kunne sidde og kigge ned til alle naboernes haver og huse. Derfor siger vi nej, men også fordi, det ansøgte overskrider, at man tilstræber etplansbyggerier på Ejerslev Lyng, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Det ansøgte består af 132 kvadratmeter i stueetagen og 96 kvadratmeter på 1. sal samt 37 kvadratmeter tagterrasse i samme niveau som førstesalen. Det søges opført i en højde på 5,95 meter. Ansøger har begrundet det med ønske om fjordudsigt og har lagt til grund, at der findes flere halvandenetagers-sommerhuse på Ejerslev Lyng med højder over fem meter. Kommunen har dog kun kunnet finde ét hus i to etager, og det har sadeltag i modsætning til det ansøgtes flade tag.

Der er ikke udarbejdet en lokalplan for Ejerslev Lyng, men kommuneplanrammen tilstræber byggeri i en etage i op til fem meters højde. I henhold til bygningsreglementet for området vil det ansøgte blandt andet overskride tilladt højde for ydervæg med hele 2,95 meter. Overskridelsen er endnu mere grel, nemlig på 3,45 meter, i forhold til to gamle deklarationer om området.

- I henhold til disse privatretlige deklarationer vil det kræve kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den skal overskrides. Vi stopper sagen i udvalget også for ikke at skabe præcedens for høje byggerier. Vi kan dog sige til ansøger, at hvis han tilpasser sit byggeri til halvanden etage og gør det på en måde, der ikke generer omgivelserne, vil vi se på sagen igen, Meiner Nørgaard.

- Vi vil gerne høres en anden gang, siger formanden for Grundejerforeningen Ejerslev Lyng, Bent Foldager. Arkivfoto: Carsten Tolbøll

Grundejerforeningen Ejerslev Lyng er ikke blevet spurgt i sagen, fordi Teknik og Miljø har vurderet, at man alligevel ville indstille byggetilladelsen til afslag.

- Jeg har skrevet til forvaltningen, at vi ønsker at blive hørt, hvis der fremover kommer ansøgninger om byggerier, der overskrider reglerne. Vi vil jo gerne have indflydelse på udviklingen af kvarteret, siger formand Bent Foldager.