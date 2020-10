Netto lukket i tre uger

NYKØBING:En del kunder er de seneste dage kørt forgæves til Netto i Nykøbing. Butikken har været lukket fra og med i søndags og åbner først igen 11. november.

Netto-kæden er frem mod 2025 i gang med at nyindrette samtlige cirka 500 butikker i landet, og nu er turen kommet til Nykøbing. At det sker lige nu skyldes ifølge kædens udviklingsdirektør Carsten Hadsbjerg, at man samtidig skal omlægge parkeringspladsen rundt om butikken. Det er en følge af den ny lokalplan for Dueholmcenteret, det vil sige området omkring Vestergade, Broen og Gasværksvej.

- Ellers skulle vi have lukket butikken i to omgange. Det giver jo ikke mening, så vi kunne lige så godt få lavet både de indvendinge ændringer i butikken og de nye tilkørselsforhold på samme tid, siger Carsten Hadsbjerg.

Parkeringsarealet ud mod Broen vil blive udnyttet med flere pladser, hvilket betyder, at der bliver indkørsel til hver enkelt række parkeringspladser direkte fra Broen, i stedet for at man kan køre langs med Broen inde på selve parkeringspladsen.

Netto i Nykøbing Mors renoveres. Foto: Bo Lehm

Selve butikslokalet bliver ikke udvidet som følge af det ny koncept, som Netto kalder 3.0. Men indretningen bliver anderledes, og der kommer også flere nye varegrupper ind, sådan som man blandt andet kan se det i Netto i Thisted.

- Vi rydder lidt op i den traditionelle spot-afdeling, så det bliver mere op i varegrupper. Og så opgraderer vi på ferskvarer og får meget mere plads til færdigretter og blandede salater. Samtidig bliver butikslokalet indrettet med et lidt mere råt look med mere træ og lidt varmere farver, fortæller udviklingsdirektøren.

Under normale omstændigheder ville genåbningen 11. november blive markeret med kaffe, brød og musik udenfor butikken, fortæller Carsten Hadsbjerg.

- Men på grund af coronasituationen går vi lidt mere stille med dørene lige nu. Vi kan faktisk ikke sige endnu, hvad vi kommer til at gøre. Det er sundhedsminister Magnus Heunicke næsten bedre til at svare på, end vi selv er, siger han.