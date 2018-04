Netto mod vejplan for Dueholm

NYKØBING: Dagligvarebutikken Netto i Nykøbing er ikke begejstret for Morsø Kommunes planer om at føre gaden Broen igennem til at krydse Vestergade ud for Dueholmgade. Efter et møde har Nettos ejer, Dansk Supermarked, bedt kommunen om at finde en alternativ løsning for sit trafikprojekt kaldet Områdefornyelse Dueholmcentret.

- Det er åbenlyst ikke en plan, vi klapper i hænderne af. Vi har over for kommunen skitseret de bekymringer, vi har, og det er primært udsigten til at miste en række parkeringspladser lige foran vores dør, siger projektchef Klaus Bugge Andersen, Dansk Supermarked Group.