Niels kan snart tappe de første flasker: Stor interesse for den lokale gin

VEJERSLEV:- Jeg glæder mig. Det er da en sejrsfølelse, at det er lykkedes at køre det igennem.

Sådan siger den 37-årige landmand Niels Dissing Clausen, som har nået en vigtig milepæl med sin ginproduktion.

Forberedelserne har taget lang tid, men nu er han ved at være klar til at tappe de første flasker gin fra hans eget Staunstrup Destilleri. Det er navngivet efter hans gård på Bjørnsagervej 5 ved Vejerslev på Mors, som han har drevet siden 2012, og det er også her, ved gårdens maskinhus, at der er indrettet lokaler til det lille lokale destilleri.

Landmandens gin har fået navnet Staunstrup Gin, og Niels Dissing Clausen forventer, at den første tapning kan fylde cirka 300 flasker. Og allerede inden de første flasker er fyldte, har der været god interesse for den lokale gin.

Ifølge Niels Dissing Clausen er Staunstrup Gin meget kraftfuld i smagen og indeholder blandt andet bær fra lokalområdet.

- Nu begynder vi at komme stille og roligt på markedet. Indtil videre har jeg et samarbejde med to lokale restauranter og en vinhandel, og der er også mange private, der har ringet for at blive skrevet op til en flaske.

- Jeg tror, at det er gået fra mund til mund, og at folk er spændte på, hvad det er, siger Niels Dissing Clausen.

Det særlige ved Staunstrup Gin er, at Niels Dissing Clausen selv laver råspritten af korn fra sine egne marker, og med det nuværende setup kan det blive til cirka 3000 flasker om året.

Staunstrup Gin er lavet på Niels Dissing Clausens egen råsprit, som er lavet af korn fra hans egne marker.

Hvis han ville, kunne han producere omkring 400 flasker gin om dagen, men det ville kræve, at han købte sin råsprit udefra. Men selvom den hjemmelavede råsprit med korn fra egne marker begrænser mængden af flasker gin, holder landmanden stædigt fast i, at det er den vej, det skal gå.

- Jeg har altid haft en drøm om at have et produkt, der går fra jord til bord, og som er koblet sammen med mit landbrug. Der er en faglig stolthed i det, og det giver god mening for mig at holde det helt lokalt, siger Niels Dissing Clausen.

Et skridt ad gangen

Ved siden af sit projekt med at få en ginproduktion op at stå, har Niels Dissing Clausen også skullet passe landbruget. Sammen med sine forældre dyrker han 500 hektar jord, herunder raps, korn og frøgræs, og for at kunne fokusere 100 procent på plateavlen og ginproduktionen er han i gang med at sætte landbrugets svineavl ud.

- Jeg tror, at jeg på den måde kan løfte både planteavlen og ginproduktionen op i et andet gear, så det bliver lidt bedre det hele. Det er i hvert fald planen med det, siger Niels Dissing Clausen.

Niels Dissing Clausen fortæller, at Staunstrup Gin er meget kraftfuld i sin smag, og udover de traditionelle gin-ingredienser som blandt andet enebær indeholder hans gin også bær fra lokalområdet.

Niels Dissing Clausen forventer at kunne tappe cirka 300 flasker gin den første gang.

Og selvom de første flasker først skal tappes nu, har landmanden håb om på sigt at kunne udvide sit sortiment med eksempelvis forskellige slags gin.

- Men jeg er meget bevidst om at tage et skridt ad gangen. Det er vigtigt for mig at få det hele med og tage skridtene i den rigtige retning for at se, om det her koncept kan lade sig gøre og kan hænge sammen, siger Niels Dissing Clausen.

Når det lige er gin, han har kastet sig over, er forklaringen ganske enkel.

- Det er simpelthen, fordi jeg godt kan lide gin, og det er en meget spændende proces bag. Jeg kan også godt lide akvavit, så jeg tror, at jeg også bliver nødt til at lave en akvavit engang, lyder det fra manden bag Staunstrup Destilleri.