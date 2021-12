Nordjyde ny formand for Statens Kunstfond

NYKØBING:Lederen af Limfjordsteatret, Gitta Malling, er af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udnævnt til ny formand for Statens Kunstfond.

Udnævnelsen kommer efter, at Gitta Malling i oktober i år blev udpeget som et af de 18 medlemmer af kunstfondens bestyrelse, og ved samme lejlighed blev hun også udpeget til at sidde i det udvalg, der uddeler midler til teaterområdet. Her er hun også udpeget som formand.

Nu skal hun altså i de kommende år være formand for kunstfonden, der hvert år uddeler 500 millioner kroner på tværs af alle kulturlivets områder.

- Statens Kunstfond har en helt afgørende rolle i at støtte udviklingen af nyskabende kunstneriske idéer og kunstoplevelser af høj kvalitet og samtidig sikre, at alle danskere har adgang til dem. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi har fået sammensat et rigtig godt hold, som med teaterdirektør Gitta Malling i spidsen kommer til at løfte opgaven på allerdygtigste vis. Jeg ser frem til at følge Kunstfondens arbejde, siger kulturministeren ifølge en pressemeddelelse,

- At skulle varetage rollen som bestyrelsesleder for både Statens Kunstfond og Projektstøtteudvalget for Scenekunst er en stor ære, siger Gitta Malling.

- Jeg glæder mig til at være med til at sikre innovativ, mangfoldig og betydningsfuld kunst af den højeste kvalitet til hele Danmark og til at fremme dansk kunst i udlandet. En opgave, der ikke er blevet mindre vigtig her i skyggen af corona, hvor nogle kunstnere har fundet nye veje, og hvor vi alle er blevet mindet om kunstens betydning.

