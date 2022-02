Nordjyde ombord på verdens største fly: - En drengedrøm gik i opfyldelse

NORDJYLLAND:Man kan godt blive lidt benovet, når man kommer tæt på en kæmpe - i dette tilfælde verdens største af slagsen.

Og lidt benovet er lige nøjagtig, hvad 26-årige Simon Skærlund fra Nykøbing Mors virker til at være, efter han lørdag var en af få heldige, som kom tæt på og ombord på verdens største fly.

Antonov AN-225 er det eneste af sin slags i Verden. Dets vingefang er på 88,4 meter og det har en totalvægt 640 tons.

Se mere under billedet.

Foto: Simon Skærlund

Og denne weekend var det kun tredje gang, at flyet var i Danmark - og såmænd første gang, det var i Billund Lufthavn. Denne gang for at aflevere en kæmpe portion selvtest.

I den anledning havde lufthavnen udloddet nogle billetter i en Facebookgruppe for flynørder - og her var Simon Skærlund en af de heldige.

- Det var nærmest en drengedrøm, der gik i opfyldelse, konstaterer han.

Se mere under videoen.

Simon er flynørd. Og da han så på Facebook, at flyet skulle komme til Billund, var interessen vakt.

- Jeg tænkte, at jeg skulle en tur til Billund og se den. Men i onsdags skrev Billund Lufthavn i en af disse flyentusiast-grupper, at de havde ti billetter til et VIP-event, hvor man kunne komme ind og se flyveren. Der var jeg en af de heldige, fortæller Simon Skærlund.

Se mere under billedet.

Foto: Simon Skærlund

Sammen de de andre heldige vindere stemplede Simon ind i Billund Lufthavn lørdag morgen kl. 8. Herefter fulgte et sikkerhedstjek, hvorpå gruppen blev ført ud til flyet.

- Da vi kom ud ad døren, holdt det kæmpestore fly lige foran. Det var helt vanvittigt at se, og da et charterfly lettede ved siden af, kunne man rigtigt se forskellen på flyvingerne.

Se mere under billedet.

Simon Skærlund fortæller, at seks mand er i gang, når det gamle cockpit skal betjenes. Foto: Simon Skærlund

Først så flyentusiasterne flyet udefra. Derefter fik de set både lastrummet og cockpittet. Og selvom Simon Skærlund drog alene til Billund, føltes det som en fælles oplevelse. For flyentusiasterne har et specielt fællesskab.

- Vi var ti og på trods af, at jeg jo ikke kendte de andre personligt, så havde jeg jo set nogle af dem på de her Facebookgrupper. Så det var jo også sjovt at sætte ansigt på nogle af disse personer, fortæller Simon, der altid har haft interessen for fly.

Se mere under billedet.

Foto: Simon Skærlund

Han har en kammerat, som bor i Billund. Og faktisk er Simons interesse for fly så stor, at han altid kører om morgenen, når han skal besøge sin kammerat om aftenen. For så kan han tilbringe dagen ved lufthavnen - så at billetten til arrangementet i Billund landede hos lige flyentusiasten fra Nykøbing Mors, må siges at være det helt rigtige sted.