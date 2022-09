Monstermaskine sættes ind i kamp mod brand

NYKØBING:En kæmpebrand i en silo med træpiller på Studstrupværket lidt nordøst for Aarhus skal nu have nordjysk hjælp for at blive slukket.

Branden opstod for mere end en uge siden i en silo med mere end 50.000 tons træpiller, og der har stået røg op fra siloen siden.

Det lokale Beredskab og deres samarbejdspartnere fra Beredskabsstyrelsen har netop indkaldt nordjysk materiel til at få bekæmpet branden.

- Nu har det jo brændt dernede i snart to uger, uden at slukningen rigtig kommer nogen vegne. Og så er vi to firmaer i Danmark, der har en stor maskine, en såkaldt CBI. Så vi har i samarbejde tilbudt dem at bruge vore to maskiner til at bekæmpe branden, forklarer Benny Nielsen, der er ejer og direktør i vognmandsfirmaet Fredsø i Nykøbing Mors.

Han er også indehaver af Nordvest Sortering, der ejer den kæmpestore maskine.

En CBI er en amerikanskproduceret form for kæmpemakulator på godt 60 tons, som går under navnet CBI Magnum Force. Og det er forståeligt.

Den kan knuse omkring 500 tons træ i timen.

- Det er oprindeligt tænkt til at knuse store træer og trærødder. Det er noget af det vildeste, der findes på det område, og der findes altså kun to i Danmark. Skal du have en brugt, skal du til USA eller Canada, hvor de bliver brugt i de store skove derovre, forklarer Benny Nielsen.

Den omkring 60 tons tunge maskine blev fredag fragtet fra Nykøbing til Studstrupværket, hvor den skal knuse de ulmende træpiller til små dele.

- Maskinen er udstyret med et vandingssystem. Så når vi kører de mange træpiller igennem, så kan vi samtidig fugte dem og derved slukke ilden helt, forklarer Benny Nielsen.

En silobrand har de seneste par uger skabt gener i lokalområdet omkring Studstrupværket nord for Aarhus. Arkivfoto: Michael Lemvig Olsen/Ritzau Scanpix

Træpillerne er brændt sammen i klumper, og det er derfor CBI'en kommer til sin ret ved at knuse klumperne, så ilden kan slukkes helt.

Der findes som nævnt to CBI-maskiner i Danmark - den anden tilhører Christian Malthe-Bruun, der driver firmaet AC Recykling, og den maskine bliver altså også sat ind i bekæmpelsen af branden på Studstrupværket.

Christian Malthe-Bruuns CBI har tidligere i oktober sidste år deltaget i slukning af en kæmpebrand hos firmaet Kronospan på Djursland - en virksomhed, der høvler træ til spåner og laver spånplader af dem. Her var der gået ild i et oplag af cirka 53.000 kubikmeter træspåner.

Til sammen kan de to kæmpemakulatorer altså knuse 1000 tons af de mange træpiller i timen, og da der angiveligt er omkring 50.000 tons i siloen, vil det altså vare godt to døgn at få det hele slukket.

Knusemaskinen kan, når den fodres af gummigederne, knuse op til 500 tons træ i timen. Foto: Bo Lehm

- Men det kan vare længere, for det kommer selvfølgelig an på, hvor tæt på vi kan komme med de store maskiner. Det er meget varmt, og folk skal have specielt udstyr på for at komme tæt på. Og så afhænger det selvfølgelig af, hvor hurtigt vi kan få træpillerne ud af siloen og over i CBI'erne. Men får vi først hul på det, så kommer det til at gå stærkt, forsikrer Benny Nielsen.

To mand ad gangen skal der til for at styre kæmpemakulatorerne, og det er ifølge planen meningen, at de skal køre i døgndrift, så der skal noget mandskab med for at holde maskinerne i gang. Dertil kommer mandskab til gummigeder, som skal køre træpillerne fra siloen til CBI'en.

- Så vi er et større team, der tager derned, så vi kan komme i gang med arbejdet forhåbentlig allerede fredag aften eller nat. Og så kører vi ellers igennem. Det er jo ingen børnefødselsdag det her, lyder det med nordjysk underdrivelse fra den alsidige vognmand, der altså kan andet end levere transport med lastbil.