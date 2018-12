Nordjysk kommune i bund: Her har færrest danskere lyst til at slå sig ned

MORS: En ny statistisk undersøgelse lover ikke godt for Morsø Kommunes erklærede målsætning om at øge tilflytning og bosætning i kommunen. Det er der nemlig absolut færrest danskere, som har lyst til!

En analyse fra boligsøgemaskinen Boligdeal.dk giver Morsø Kommune en absolut bundplacering blandt Danmarks 98 kommuner, når det gælder popularitet blandt boligsøgende. Morsø opnår i 2018 et indeks på 0,87, hvilket betyder, at kommunen dumper fra en næstsidsteplads i sidste års tilsvarende undersøgelse til at være den lidet flatterende agterlanterne.

Der er ikke megen trøst at hente hos nabokommunerne, for Thisted er med 0,91 næstsidst og Jammerbugt med 1,13 tredjesidst.

Stærkt statistisk grundlag

Tallene er ikke grebet ud af luften. Boligdeal.dk er en neutral søgemaskine, hvor boligsøgende opgiver deres ønsker for huskøb eller lejebolig og orienterer sig efter udvalget.

I årets analyse undersøges de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år. Interessen for de forskellige kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Konkret tager man antallet af søgninger i en kommune, dividerer det med kommunens indbyggertal og ganger med 100. Herved får man et indekstal, der er helt oppe på 24,43 for landets populæreste bostedskommune, Dragør. Og det er ikke et spørgsmål om, at danskere ikke vil bo på øer, for Samsø, der tidligere har toppet listen, er i år nummer to med indeks 20,81.

Listen er i det hele taget ikke opmuntrende læsning for tilhængere af et Danmark i geografisk balance. Ser man bort fra Samsø, er det tydeligt, at kommunerne i Storkøbenhavn er mest populære. Dragør, Vallensbæk, Glostrup og Rødovre topper indekset og kigger man på regionernes popularitet, er billedet det samme:

- Region Hovedstaden er klart danskernes favorit. Med næsten dobbelt så højt et indekstal som Region Sjælland, er der lang vej ned til andenpladsen, siger Thomas Barfod fra Boligdeal.dk, der dog bemærker, at selve Københavns Kommune ligger på en 47. plads.