Nordjysk kommune med kedelig førsteplads: Her lever flere og flere børn i fattigdom

MORS:Mens antallet af fattige børn er faldet de fleste steder i landet, så er det gået den forkerte vej på Mors, hvor antallet af børn i familier, der lever under fattigdomsgrænsen, er steget. Fra 2020 til 2021 steg antallet af fattige børn i Morsø Kommune med 50, hvilket, relativt set, er den største stigning i landet.

Det viser en opgørelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget på baggrund af Danmarks Statistik.

Mens der i 2020 var 180 børn på Mors, der levede i familier, hvis indkomst lå under fattigdomsgrænsen, var tallet i 2021 steget til 230. Det svarer til en stigning på 1,4 procentpoint, hvilket betyder, at det i 2021 var hele 6,5 procent af alle børn under 18 år i Morsø Kommune, der kunne betegnes som fattige.

Dermed tegner Morsø Kommune sig ikke alene for en stor stigning, men var det år også en af de kommuner i landet, hvor der var flest fattige børn set i forhold til indbyggertallet. Lolland lå højest med 9,1 procent fattige børn, mens Egedal Kommune nordøst for Roskilde var nede på 2 procent.

- Det er klart, at når man ser sådan en undersøgelse, skal man tage det alvorligt og gå ind og kigge på, hvad vi kan gøre, siger Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune. Han fortsætter:

- Det er udtryk for, at vi er en sammensat kommune. Selv om beskæftigelsen er rekordhøj, så har vi nogle familier, som har svært ved at bide sig fast i arbejdsmarkedet. Vi har en gruppe, som vi skal have særligt fokus på, og vi skal have kigget på, om der er nogle ting, vi kan sætte i værk.

Borgmesteren peger, som han gentagne gange har gjort, på, at der er er et behov for at se på udligningsreformen, hvor Morsø Kommune tidligere har dokumenteret, at økonomien ikke rækker til at holde et serviceniveau svarende til landsgennemsnittet.

- Men jeg synes, at vi gør en hel masse, på trods af at vi er klemt. Det er ikke sådan, at vi ikke har gjort noget, siger Hans Ejner Bertelsen.

Også Tore Müller (S), formand for udvalget for børn, kultur og turisme, ser med alvor på stigningen i antallet af fattige børn i kommunen.

- Det er da bekymrende for mig at se, at det er stigende tal. Det gør opgaven endnu mere vigtig, og det er noget, vi tager meget alvorligt og vil kigge ind i i udvalget, om der er noget vi kan gøre, som vi har overset, siger han.

Når det gælder familiernes økonomi peger udvalgsformanden på, at opgaven hovedsageligt handler om at knyttet forældrene så tæt til arbejdsmarkedet som muligt.

- Og hvad kan vi så gøre for selve børnene? Der handler det om at skabe positive fællesskaber, som vi jo har haft fokus på på mit område i en årrække nu, siger Tore Müller og nævner en række igangværende indsatser og store projekter på børne- og familieområdet i Morsø Kommune, hvor man tænker på tværs, forsøger at kigge på barnet fra et helhedssynspunkt, og hvor man styrker samarbejdet med blandt andet skolerne.

- Det er en proces, vi er i gang med. Den indsats giver ikke nødvendigvis familierne flere penge, men man kan forhåbentlig gøre hverdagen bedre, siger udvalgsformanden.

Definitionen på fattigdomsgrænsen er, at man er fattig, hvis man i løbet af ét år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten. Studerende kategoriseres dog ikke som fattige.

I 2021 lå fattigdomsgrænsen for en familie med en voksen og to børn på 220.000 kroner efter skat pr. år og for en familie med to voksne og tre børn var grænsen 329.900 kroner.