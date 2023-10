Protesterne var massive: Nu kan dette område få endnu flere kæmpevindmøller

Protesterne var massive, da træerne ved Østerild i Thy for godt 10 år siden måtte lade livet til fordel for det Nationale Testcenter for store vindmøller.

De bevingede giganters indtog var upopulære i vide kredse. Siden er de kritiske røster forstummet.

Men nu kan debatten bryde ud igen.

Meget tyder nemlig på, at Østerild-området atter er inde i billedet til placering af et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller, som der er politisk enighed om er nødvendigt for Danmarks vej mod grøn omstilling.

Det område i det nordlige Thy, der nu rettes fokus på, er Hjardemål Klit mellem det eksisterende testcenter og Vesterhavskysten. Det er dog næppe frygt for ekspropriationer af ejendomme, som gjorde, at dette øde naturområde blev valgt fra i første omgang.

Snarere kan der have ligget udfordringer med infrastruktur og naturhensyn til grund for Plan- og Landdistriktsstyrelsens anbefalinger i første omgang. Men nu skal der altså kigges på klitområdet igen.

Og spørgsmålet er, om der vil komme reaktioner mod en større udvidelse i form af et nyt testcenter tættere på havet.

Modstandere af det planlagte testcenter for vindmøller i Østerild Plantage tilbage i 2011. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Forskellige udfordringer

Torsdag mødtes aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller, bestående af regeringen og partierne SF, LA, K, RV og DF for at drøfte screeningen af seks områder, som eventuelt kunne være egnede til etablering af et tredje, nationalt testcenter for høje vindmøller.

Screeningen viste imidlertid, at alle de screenede seks områder indebærer udfordringer af forskellig karakter.

Derfor vendte politikerne sig mod to områder, der egentlig var blevet fravalgt på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt.

Det drejer sig altså om et område nord for det eksisterende testcenter Østerild i Thisted Kommune og et område ved Borris Skydeterræn, der er placeret i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning.

Det fremgår af den indledende screening, at kun disse to områder er teknisk egnede til at rumme testpladser til store prototypevindmøller. Aftalekredsen har på den baggrund besluttet at igangsætte en supplerende målrettet screening af de to områder.

- Vi står med en kompleks og svær politisk beslutning med mange hensyn. Derfor blev vi før sommerferien i aftalekredsen enige om, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen skulle vende bunken og se på, om nogle af de områder, som er fundet for udfordrende, alligevel bør indgå i en samlet vurdering. Og i dag var der enighed om at lave en supplerende målrettet screening af yderligere to områder.

- For det er vigtigt, at vi har haft alle muligheder på bordet, før vi går videre med konkrete miljø- og habitatkonsekvensvurderinger, siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) i en pressemeddelelse.